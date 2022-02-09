В Україні вперше випустили бензин А-98

Про це повідомляє пресслужба компанії.



"Бензин преміальної якості марки А-98-Євро5-Е0 в кількості 2 тис.тонн готовий до відвантаження на АЗС. Паливо виготовлено у повній відповідності до ДСТУ 7687: 2015 та вимог Технічного регламенту. Ця марка бензину відповідає жорстким експлуатаційним вимогам і екологічним стандартам країн ЄС", - йдеться в повідомленні.



Зазначено, що на початку лютого 2022 року на потужностях Кременчуцького нафтопереробного заводу виготовлений бензин з октановим числом 98 – вперше в історії вітчизняної нафтопереробки.



У компанії уточнили, що можливість приготувати бензин такої високої якості з'явилася завдяки технічній модернізації Укртатнафти.

Нагадаємо, що роздрібні ціни на бензин і дизпаливо в Україні 7 лютого 2022 року порівняно з попереднім торговим днем 4 лютого знову підвищилися, вартість автогазу не змінилася.

Мінекономіки підвищило граничну ціну на бензин на лютий на 1,59 грн/л, на дизпаливо - на 1,46 грн/л відповідно до формули ціни в порту Роттердам, вартості доставки та націнки АЗС.

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