В Україні вперше випустили бензин А-98
Оператор Кременчуцького нафтопереробного заводу приватна компанія "Укртатнафта" вперше в історії випустила український бензин марки А-98
Про це повідомляє пресслужба компанії.
"Бензин преміальної якості марки А-98-Євро5-Е0 в кількості 2 тис.тонн готовий до відвантаження на АЗС. Паливо виготовлено у повній відповідності до ДСТУ 7687: 2015 та вимог Технічного регламенту. Ця марка бензину відповідає жорстким експлуатаційним вимогам і екологічним стандартам країн ЄС", - йдеться в повідомленні.
Зазначено, що на початку лютого 2022 року на потужностях Кременчуцького нафтопереробного заводу виготовлений бензин з октановим числом 98 – вперше в історії вітчизняної нафтопереробки.
У компанії уточнили, що можливість приготувати бензин такої високої якості з'явилася завдяки технічній модернізації Укртатнафти.
- Нагадаємо, що роздрібні ціни на бензин і дизпаливо в Україні 7 лютого 2022 року порівняно з попереднім торговим днем 4 лютого знову підвищилися, вартість автогазу не змінилася.
- Мінекономіки підвищило граничну ціну на бензин на лютий на 1,59 грн/л, на дизпаливо - на 1,46 грн/л відповідно до формули ціни в порту Роттердам, вартості доставки та націнки АЗС.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.83
Купівля 27.83Продаж 28.1
-
EUR
Купівля 31.74Продаж 32.17
- Актуальне
- Важливе