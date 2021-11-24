В Україні вперше зафіксували найбільш заразний штам коронавіруса - Дельта AY.4.2

Про це повідомляє у Facebook Інститут молекулярної біології і генетики.

"Уперше в Україні зафіксовано появу штаму Дельта AY.4.2 - у місті Дніпро. Цей варіант дельти британські вчені вважають найбільш контагіозним (який швидко передається - ред.) з усіх варіантів вiрусу SARS-CoV-2", - йдеться у повідомленні.



Уперше цей варіант мутації штаму зафіксували у Великій Британії влітку 2021 року.



Крім того, вчені Інституту проаналізували 75 зразків, які взяли у хворих на коронавірус у восьми регіонах України - Харкові, Херсоні, Києві, Львові, Ужгороді, Одесі, Дніпрі та Луцьку.



"У всіх без винятку зразках детектовано дельта-штам", - зназначили дослідники.



У 60% випадків виявили так званий материнський штам дельти, у решти - мутовані його варіанти.



"Серед них є Дельта AY.4, котрий, як уже довели британські вчені, має підвищений рівень контагіозності порівняно з "материнським" індійським штамом. Найбільше уражена ним, судячи з вибірки, Волинь: у третині досліджуваних зразків з цієї області детектовано Дельта AY.4 штам. Його виявлено також у 2 зразках із Львівщини, по 1 зразку - з Одеси, Дніпра та Херсонської області", - повідомили вчені.



В Інституті наголошують, що і "материнський" і мутовані штами поширюються набагато швидше, аніж найперший штам, який прийшов з Уханю у 2019 році.



Загалом у світі дельту виявляють у 97% зразків, які беруть на дослідження.



"Це безпрецедентно, адже досі жоден штам ковіду не мав такого тотального домінування на планеті", - зазначили дослідники.



