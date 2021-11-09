В Україні набув чинності закон про заборону пересувних цирків та вигулу собак без намордників

Про це свідчать дані на сайті Верховної Ради.



Згідно з текстом документу, він передбачає збільшення штрафів за вигул собак без повідків і намордників. Закон також забороняє роботу пересувних цирків, зоопарків та виставок.



Відтак, вигул собак без повідків і намордників або у не відведених для цього місцях передбачає штраф від 170 до 340 грн. Для посадових осіб покарання передбачає попередження або штраф від 340 до 850 грн. Зазначається, що ця норма стосується лише порід собак, які віднесені до категорій небезпечних.



Якщо таке порушення здійснюється повторно впродовж року, то штраф для фізичної особи збільшується до 340-510 грн, для посадової - до 510-1020 грн.



При цьому, якщо порушення супроводжується нанесенням шкоди здоров'ю людини або його майну, то фізичній особі загрожує штраф від 1700 до 3400 грн з конфіскацією тварини, посадовцям - від 3400 до 5100 грн з конфіскацією тварини.



Крім того, до повноважень місцевої влади у сфері охорони тварин від жорсткого поводження віднесли вживання заходів і забезпечення заборони пересувних звіринців, зоопарків, виставок диких тварин тощо.

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