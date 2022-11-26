В Україні вже працює 73% мобільного покриття

Про це в телеграм повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За його словами, фахівці оперативно поновили живлення, тож оператори мобільного зв'язку перепідключили половину базових станцій.

"Це дозволило мільйонам людей нарешті подзвонити рідним та дізнатися останні новини", - наголошує міністр.

Федоров інформує, що ситуація зі зв'язком значно покращилася в Кіровоградській, Дніпропетровській, Волинській, Миколаївській, Полтавській, Харківській та Житомирській областях.

Стабілізаційні роботи ще проводять у Черкаській, Львівській, Рівненській, Вінницькій та Чернівецькій областях.

Найбільше проблем із відновленням мобільного покриття в Донецькій та Запорізькій областях.

"Але енергетики та телеком-компанії працюють 24/7, щоб якомога швидше повернути людям зв‘язок на всій території України", - резюмує Федоров.

Нагадаємо, 22 листопада Володимир Зеленський оголосив про старт нового проєкту підтримки людей – Пункти незламності. Це місця, де постійно буде електрика, мобільний звʼязок, інтернет, тепло, вода, ліки

23 листопада війська РФ здійснили масований ракетний обстріл України: били по житлових будівлях та енергетичній інфраструктурі. Внаслідок удару по всій Україні почалися перебої з електропостачанням і водопостачанням.

Станом на 24 листопада Федоров інформував про ускладнення з роботою мережі в Херсонській, Харківській, Кіровоградській, Полтавській та Миколаївській областях.

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