В Україні з 21 жовтня введуть нові правила пасажирських перевезень на час карантину: що зміниться
Кабінет міністрів України затвердив нові правила пасажирських перевезень на час дії карантину
Про це передає МОЗ.
Зазначається, що на засіданні Кабінету Міністрів України 11 жовтня внесли зміни до постанови №1236, які передбачають посилення правил для пасажирських перевезень у регіонах, де встановили “жовтий”, “помаранчевий” або “червоний” рівень епіднебезпеки.
"Нові правила для перевезення пасажирів – вимушений крок для стримування поширення коронавірусної хвороби щоб зберегти життя та здоров’я громадян. Тому наявність як у водіїв, так і у пасажирів документів, які б підтверджували їх COVID-безпечність, є необхідною умовою для регулярних та нерегулярних перевезень у будь-якому виді транспорту”, – пояснив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.
З 21 жовтня міжрегіональні перевезення пасажирів у регіонах із “жовтим”, “помаранчевим” чи “червоним” рівнем епіднебезпеки будуть дозволені за умови наявності у всіх водіїв, екіпажу авіатранспорту та пасажирів одного із цих документів:
- документа, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації або документа, що підтверджує отримання однієї дози дводозної вакцини для регіонів «жовтого» рівня епідемічної небезпеки;
- міжнародного, внутрішнього сертифіката або іноземного сертифіката, що підтверджує вакцинацію від COVID-19 однією дозою однодозної вакцини чи двома дозами дводозної вакцини, дозволених ВООЗ для використання в надзвичайних ситуаціях, негативний результат тестування методом полімеразної ланцюгової реакції або одужання особи від зазначеної хвороби, чинність якого підтверджена за допомогою Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, зокрема з використанням мобільного додатка Порталу Дія (Дія);
- негативного результату тестування на COVID-19 методом ПЛР або експрес-тесту на визначення антигену коронавірусу SARS-CoV-2, який чинний 72 години.
Нові правила стосуються як регулярних, так і нерегулярних перевезень пасажирів. Йдеться про автомобільний транспорт на автобусних маршрутах, авіаційний та залізничний транспорт міжобласного сполучення.
Правила не будуть застосовуватись до міських та внутрішньообласних перевезень.
Відповідальність за наявність у всіх водіїв, членів екіпажу літака та пасажирів зазначених документів несе перевізник.
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