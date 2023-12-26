В Україні за 11 місяців 2023 року зафіксували у п'ять разів більше випадків захворювання на кір, аніж торік

Про це повідомила пресслужба МОЗ.

Так, випадки кору медики цьогоріч реєстрували у 13 областях та столиці. Найбільше у Тернопільській області – 12 випадків, у м. Києві – 10 та сім – у Львівській області. Серед 55 тих, хто захворів у 2023 році, – 31 дитина віком до 17 років.

Водночас протягом 2022 року було зареєстровано усього 11 випадків захворювання.

"Ситуація із кором у світі залишається напруженою, у Румунії на початку місяця оголосили про епідемію кору, в кількох країнах фіксують спалахи та підвищення рівня захворюваності. В Україні було зафіксовано 5 точкових спалахів кору протягом 2023 року, які вдалося локалізувати і які не переросли у масові захворювання", - прокоментував головний санітарний лікар Ігор Кузін.

За його словами, влітку надолужили вакцинацію 153 тис. дітей, які внаслідок війни, зміни місця проживання або інших обставин пропустили планові щеплення. Водночас майже 30% запрошених не з'явилися на вакцинацію через перебування за кордоном.

Кузін зазначив, що серед тих, хто захворів у 2023 році, 12% не мали жодного щеплення, 30% – лише одне, у 20% випадків інформації про вакцинацію не було.

Кожна дитина має отримати дві дози вакцини КПК — у 12 місяців та в 6 років. Щеплення безоплатні, нагадали в МОЗ.