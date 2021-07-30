В Україні за добу вакцинували від коронавірусу 150 тис. людей

Про це свідчать дані МОЗ у Telegram.



Першу дозу отримали 87 014 людей, закінчили вакцинацію - 63 239 людей.



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29 липня працювали: 907 бригад, 2 565 пунктів щеплення; 277 центрів вакцинації.



Від початку кампанії щеплено 3 437 631 людину та отримали дві дози – 1 938 495 осіб. Загалом проведено 5 376 124 щеплення.

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