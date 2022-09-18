В Україні за добу внаслідок обстрілів окупантів загинули вісім цивільних мешканців, ще 33 поранені
Унаслідок обстрілів російських окупантів упродовж 17 вересня в Україні загинуло восьмеро осіб, ще 33 поранено
Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко у телеграмі.
"Наслідки збройної агресії РФ. Жертви серед цивільного населення: загинуло – 8 осіб, поранено – 33 особи", - йдеться у повідомленні.
За даними Обласних військових адміністрацій, на Дніпропетровщині поранено двох людей, на Донеччині – п’ятеро вбитих і 18 поранених, на Запоріжжі та Миколаївщині – по одній особі поранено, на Харківщині – троє вбитих та 11 поранених.
- У Запорізькій області протягом 17 вересня російські загарбники зруйнували 30 цивільних об'єктів у 28 населених пунктах.
- 18 вересня російські військові обстріляли Нікополь. Трьох цивільних поранено.
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