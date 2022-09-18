Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко у телеграмі.

"Наслідки збройної агресії РФ. Жертви серед цивільного населення: загинуло – 8 осіб, поранено – 33 особи", - йдеться у повідомленні.

За даними Обласних військових адміністрацій, на Дніпропетровщині поранено двох людей, на Донеччині – п’ятеро вбитих і 18 поранених, на Запоріжжі та Миколаївщині – по одній особі поранено, на Харківщині – троє вбитих та 11 поранених.

У Запорізькій області протягом 17 вересня російські загарбники зруйнували 30 цивільних об'єктів у 28 населених пунктах.

18 вересня російські військові обстріляли Нікополь. Трьох цивільних поранено.

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