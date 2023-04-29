В Україні за добу знешкодили 408 вибухонебезпечних предметів
Українські піротехніки 28 квітня знешкодили 408 вибухонебезпечних предметів на території завбільшки 122 га
Про це повідомила ДСНС у телеграмі.
"Протягом доби піротехнічні підрозділи ДСНС залучалися 157 разів, виявлено, вилучено і знешкоджено 408 од. вибухонебезпечних предметів, обстежено територію площею 122 га", - ідеться в заяві.
Від початку повномасштабної війни в Україні обстежили 836,9 га території та знешкодили 351 851 вибухонебезпечний предмет.
- 27 квітня аналітики Globsec повідомили, що в Україні потенційно заміновані 174 тис. кв. км. За чинних темпів на знешкодження вибухонебезпечних предметів піде 757 років.
- 28 квітня Мінекономіки відкрило спецрахунок для потреб гуманітарного розмінування, на який кожен зможе перерахувати кошти у гривні й іноземній валюті.
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