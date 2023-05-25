В Україні за рік відновили третину зруйнованих мостів

Про це розповів міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

"Ми вже продемонстрували всьому світу, що здатні до швидкого відновлення навіть в умовах постійних російських атак. За рік ми відновили для проїзду 130 штучних споруд та третину від всіх зруйнованих залізничних мостів. Працюємо над пасивним захистом підстанцій і ми бачимо ефективність нашої роботи", - сказав він.

Кубраков також зазначив, що наразі ключовим пріоритетом Міністерства є реалізація тих проєктів, які повернуть українців додому та стабілізують ситуацію в громадах. Йдеться, зокрема, про захист об’єктів критичної інфраструктури — наразі вже забезпечено пасивним захистом понад 100 об’єктів енергетики.

Окрім цього Міністерство працює над будівництвом та ремонтом житла, а також відновленням транспортного сполучення зі звільненими громадами.