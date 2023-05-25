В Україні за рік відновили третину зруйнованих мостів
Протягом останнього року в Україні відновлено 130 штучних споруд та третину від всіх зруйнованих залізничних мостів
Про це розповів міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.
"Ми вже продемонстрували всьому світу, що здатні до швидкого відновлення навіть в умовах постійних російських атак. За рік ми відновили для проїзду 130 штучних споруд та третину від всіх зруйнованих залізничних мостів. Працюємо над пасивним захистом підстанцій і ми бачимо ефективність нашої роботи", - сказав він.
Кубраков також зазначив, що наразі ключовим пріоритетом Міністерства є реалізація тих проєктів, які повернуть українців додому та стабілізують ситуацію в громадах. Йдеться, зокрема, про захист об’єктів критичної інфраструктури — наразі вже забезпечено пасивним захистом понад 100 об’єктів енергетики.
Окрім цього Міністерство працює над будівництвом та ремонтом житла, а також відновленням транспортного сполучення зі звільненими громадами.
- Укрзалізниця завершила капітальний ремонт залізничного мосту через річку Ірпінь на Київщині. Роботи з капітального відновлення мосту розпочали тогоріч у липні, а вже наприкінці листопада було відновлено рух поїздів непарною колією.
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