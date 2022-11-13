В Україні за сприяння США збудують малий модульний реактор
В Україні за сприяння США продемонструють інноваційне лідерство України у сфері чистої енергії завдяки використанню передових технологій
Про це повідомив Державний департамент США
У рамках Кліматичної конференції ООН (СОР27) спеціальний уповноважений президентом США з питань клімату Джон Керрі та міністр енергетики України Герман Галущенко оголосили про започаткування пілотного проєкту "Чисте паливо в Україні з ММР". Мова про будівництво в нашій державі безпечного малого модульного реактора. Проект спрямований на проведення першого у своєму роді пілотного виробництва промислового виробництва чистого палива з ММР за допомогою електролізу твердих оксидів
Як зазначають у Державному департаменті США, проєкт спрямований на підтримку цілей енергетичної безпеки України, уможливлення декарбонізації важкодоступних енергетичних секторів шляхом виробництва чистого водню та покращення довгострокової продовольчої безпеки за допомогою чистих добрив, вироблених з аміаку. Крім того, він має на меті продемонструвати інноваційне лідерство України у сфері чистої енергії завдяки використанню передових технологій
Також Джон Керрі запустив нову ініціативу "Проєкт Фенікс", призначену пришвидшити в Європі перехід вугільних електростанцій на ММР, зберігаючи місцеві робочі місця шляхом перенавчання робочої сили. Мова про підтримку цілей енергетичної безпеки для країн Центральної та Східної Європи.
- Міністр природних ресурсів Канади Джонатан Вілкінсон заявив, що країна інвестує в розробку малого модульного реактора, завдяки якому мають зменшитися викиди у навколишнє середовище
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