В Україні  за сприяння США збудують малий модульний реактор

Про це повідомив Державний департамент США

У рамках Кліматичної конференції ООН (СОР27) спеціальний уповноважений президентом США з питань клімату Джон Керрі та міністр енергетики України Герман Галущенко оголосили про започаткування пілотного проєкту "Чисте паливо в Україні з ММР". Мова про будівництво в нашій державі безпечного малого модульного реактора. Проект спрямований на проведення першого у своєму роді пілотного виробництва промислового виробництва чистого палива з ММР за допомогою електролізу твердих оксидів

Як зазначають у Державному департаменті США, проєкт спрямований на підтримку цілей енергетичної безпеки України, уможливлення декарбонізації важкодоступних енергетичних секторів шляхом виробництва чистого водню та покращення довгострокової продовольчої безпеки за допомогою чистих добрив, вироблених з аміаку. Крім того, він має на меті продемонструвати інноваційне лідерство України у сфері чистої енергії завдяки використанню передових технологій

Також Джон Керрі запустив нову ініціативу "Проєкт Фенікс", призначену пришвидшити в Європі перехід вугільних електростанцій на ММР, зберігаючи місцеві робочі місця шляхом перенавчання робочої сили. Мова про підтримку цілей енергетичної безпеки для країн Центральної та Східної Європи.

Міністр природних ресурсів Канади Джонатан Вілкінсон заявив, що країна інвестує в розробку малого модульного реактора, завдяки якому мають зменшитися викиди у навколишнє середовище

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