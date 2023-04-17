Про це інформує Офіс генерального прокурора.

Від 24 лютого 2022 року до 17 квітня 2023 року в Україні зареєстровано:

80 840 воєнних злочинів РФ,

17 040 злочинів проти національної безпеки нашої країни.

Зокрема 78 412 ідентифікують, як порушення законів і звичаїв війни, 69 - планування, підготовка, або розв'язання та ведення агресивної війни.

Серед злочинів проти національної безпеки 8242 визначили, як посягання на територіальну цілісність і недоторканість України, 2248 - держзрада, 5005 колабораційна діяльність.

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647 представників військово-політичного керівництва РФ підозрюють у злочинах в Україні.

Також за офіційними даними, 1418 дітей постраждали внаслідок агресії російських військових, з них:

470 - дітей загинули,

948 - дітей дістали поранення різного ступеня тяжкості.

У прокуратурі наголошують, що ці дані не остаточні, адже тривають активні бойові дії щодня.