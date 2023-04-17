В Україні задокументували понад 80 тис. воєнних злочинів російської армії
Станом на 17 квітня українські правоохоронці задокументували понад 80 тисяч воєнних злочинів військових Росії на території України під час повномасштабного вторгнення
Про це інформує Офіс генерального прокурора.
Від 24 лютого 2022 року до 17 квітня 2023 року в Україні зареєстровано:
- 80 840 воєнних злочинів РФ,
- 17 040 злочинів проти національної безпеки нашої країни.
Зокрема 78 412 ідентифікують, як порушення законів і звичаїв війни, 69 - планування, підготовка, або розв'язання та ведення агресивної війни.
Серед злочинів проти національної безпеки 8242 визначили, як посягання на територіальну цілісність і недоторканість України, 2248 - держзрада, 5005 колабораційна діяльність.
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647 представників військово-політичного керівництва РФ підозрюють у злочинах в Україні.
Також за офіційними даними, 1418 дітей постраждали внаслідок агресії російських військових, з них:
- 470 - дітей загинули,
- 948 - дітей дістали поранення різного ступеня тяжкості.
У прокуратурі наголошують, що ці дані не остаточні, адже тривають активні бойові дії щодня.
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