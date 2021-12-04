В Україні зафіксовано 13 206 нових випадків захворювання на коронавірус, 436 людей померло
За минулу добу, 3 грудня, в Україні було зафіксовано 13 206 лабораторно підтверджених випадків захворювання на COVID-19
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.
За добу 3 грудня зафіксовано 13 206 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Госпіталізовано 2 764 особи, летальних випадків – 436, одужало – 22 765 людей.
За весь час пандемії в Україні захворіло 3 490 855 осіб, одужало – 3 041 385 людей, летальних випадків – 88 002.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.2
Купівля 27.2Продаж 27.45
-
EUR
Купівля 30.63Продаж 31.08
- Актуальне
- Важливе