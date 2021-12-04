В Україні зафіксовано 13 206 нових випадків захворювання на коронавірус, 436 людей померло

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

За добу 3 грудня зафіксовано 13 206 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Госпіталізовано 2 764 особи, летальних випадків – 436, одужало – 22 765 людей.

За весь час пандемії в Україні захворіло 3 490 855 осіб, одужало – 3 041 385 людей, летальних випадків – 88 002.

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