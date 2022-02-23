В Україні замість війсккоматів з'являться "Мілітарі-ЦНАПи": Кабмін ухвалив рішення

Про це повідомляє прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у Telegram.



"Сьогодні затвердили положення таких центрів. Вони дозволять осучаснити та покращити організацію процесу військового обліку, призову й мобілізації", - йдеться у повідомленні.



Зазначається, що у терцентрах буде повноцінно розгорнута система "Оберіг". Це реєстр призовників, військовозобов’язаних і резервістів, який підвищить ефективність розгортання оборони й підготовки нашої армії.

Нагадаємо, що Верховна Рада України дозволила Кабміну протягом трьох місяців перерозподіляти кошти з будь-якої статті держбюджету на захист та оборону.