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В Україні запрацювали 99,7% котелень, – голова Нафтогазу

28 листопада, 2022 понедiлок
21:54
Економіка котельня

Близько 99% домівок, дитсадочків, шкіл та медзакладів забезпечені опаленням. Загалом 99,7% українських котелень розпочали роботу

Про це інформують на сайті Нафтогазу.

"Попри постійні обстріли, Україна розпочала опалювальний сезон – запущено 99,7% котелень, забезпечено опаленням 99,6% житлових будинків, 97,9% садочків, 98,9% шкіл та 99,9% закладів охорони здоров’я", – пише пресслужба.

Основне завдання компанії – забезпечити стабільну роботу і швидко відновити пошкоджені об'єкти. Нині відновлено 316 об’єктів теплопостачання, це 53,3 % від загальної кількості пошкоджених об’єктів. 

"Закликаю всіх бути напоготові та оперативно реагувати на будь-які позаштатні ситуації. Держава-терорист вкотре продемонструвала світові свою сутність. Також дякую всім енергетикам, які невтомно лагодять нашу інфраструктуру, щоб українці були зі світлом та в теплі", – зазначив голова правління НАК "Нафтогаз України" та голова Штабу з підготовки до ОЗП Олексій Чернишов. 

Особливі зусилля зараз спрямовують на налагодження роботи теплогенеруючих підприємств на деокупованій Харківщині та Херсонщині, де поки зберігається важка ситуація з доступом до комунікацій.

  • Унаслідок російських атак 23 листопада всі українські АЕС були аварійно зупинені. Майже вся Україна залишилась без світла та води.
  • Фінляндія передасть Україні енергетичне обладнання, необхідне для стабілізації системи. 
  • Україна планує закуповувати електроенергію у Європи, проте для цього потрібний спеціальний механізм, який наразі розроблюють. 
  • Сергій Хлань, депутат Херсонської облради, зазначив, що обленерго планує за 7-10 днів поновити першу лінію постачання електроенергії, яка йде з Миколаївської області, щоб частково забезпечити місто електрикою.

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Суспільство
Нафтогаз
війна з Росією
опалювальний сезон
ракетний удар
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