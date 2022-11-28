В Україні запрацювали 99,7% котелень, – голова Нафтогазу

Про це інформують на сайті Нафтогазу.

"Попри постійні обстріли, Україна розпочала опалювальний сезон – запущено 99,7% котелень, забезпечено опаленням 99,6% житлових будинків, 97,9% садочків, 98,9% шкіл та 99,9% закладів охорони здоров’я", – пише пресслужба.

Основне завдання компанії – забезпечити стабільну роботу і швидко відновити пошкоджені об'єкти. Нині відновлено 316 об’єктів теплопостачання, це 53,3 % від загальної кількості пошкоджених об’єктів.

"Закликаю всіх бути напоготові та оперативно реагувати на будь-які позаштатні ситуації. Держава-терорист вкотре продемонструвала світові свою сутність. Також дякую всім енергетикам, які невтомно лагодять нашу інфраструктуру, щоб українці були зі світлом та в теплі", – зазначив голова правління НАК "Нафтогаз України" та голова Штабу з підготовки до ОЗП Олексій Чернишов.

Особливі зусилля зараз спрямовують на налагодження роботи теплогенеруючих підприємств на деокупованій Харківщині та Херсонщині, де поки зберігається важка ситуація з доступом до комунікацій.