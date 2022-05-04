В Україні запрацювало електронне розмитнення гуманітарних вантажів
Відтепер розмитнення гуманітарних вантажів доступне у електронному варіанті, зокрема і для іноземців
Про це повідомляє заступник Керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко.
Сервіс допоможе пришвидшити ввезення гуманітарного вантажу на територію України та дозволить зменшити черги у митних пунктах. Скористатись ним можна за посиланням.
Громадяни України, які користуються електронним підписос, BankID, MobileID, можуть оформити Е-декларацію гуманітарного вантажу також через Єдине вікно Держмитслужби.
Іноземні громадяни та громадяни України, які не користуються згаданими вище електронними сервісами, також можуть заповнити заздалегідь митну Е-декларацію для гуманітарного вантажу.
Всі анкети відразу потрапляють до бази даних Державної митної служби України та дублюються декларанту на електронну пошту.
Після отримання декларації її потрібно видрукувати та підписати. Роздруковану та підписану декларацію передають представнику митниці під час проходження українського кордону.
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