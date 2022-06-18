Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у телеграмі.

За його словами, реформа диджиталізації та цифровізація послуг для бізнесу й українців є одним із провідних елементів антикорупційної урядової стратегії.

"В останній розмові з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн ми говорили про плани України щодо великої програми цифровізації. Найближчим часом Уряд України впровадить цифрове розмитнення авто за 5 хвилин. Без жодних махінацій та корупції. Все автоматично, прозоро та швидко. Це частина нашого проєкту "Цифрова митниця"", - наголосив прем'єр-міністр.

Також найближчим до Україна збирається долучитися до Конвенції про процедуру спільного транзиту. Це дає змогу обмінюватися інформацією з європейськими митницями й усуває ризик махінацій. Міністр зазначив, що така конвенція забезпечує бізнесу та громадянам нову якість сервісу - максимально швидку та зручну.

"Успішний досвід України в цифровізації публічних послуг уже отримав високу оцінку та підтримку з боку ЄС. Україна - один із лідерів у світі в питанні цифровізації, і, я впевнений, наш досвід стане в пригоді й іншим європейським країнам", - зауважив Денис Шмигаль.

15 червня надзвичайна й повноважна пані посол США в Україні Бріджит Брінк зустрілася з міністром цифрової трансформації Михайлом Федоровим, щоб обговорити цифровізацію України.

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