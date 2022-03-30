В Україні запустили бот для організації евакуації населення й отримання гумдопомоги

Про це заявили в МВС України.



"Запроваджуємо важливий спільний проєкт. Наразі створено телеграм бот та сайт, за допомогою яких кожен охочий може дізнатись всю наявну інформацію про евакуацію населення із зон бойових дій, а також отримати гуманітарну або медичну допомогу", - повідомив заступник міністра внутрішніх справ Ігор Бондаренко.



Завдяки боту @Evacuation2022_bot можливе надання допомоги в зонах бойових дій і на тимчасово окупованих територіях.



Для того, щоб скористатися ботом, необхідно скопіювати його назву в телеґрам-пошук, натиснути Start для діалогу з ботом, підтвердити номер телефона та клікнути на Share, обрати "евакуація" або "гуманітарна/медична допомога".



Проєкт реалізували МВС України, Мінреінтеграції разом із Координаційним центром органів місцевого самоврядування Української асоціації районних та обласних рад.

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