В Україні запустили гарячу лінію для російських військових, які бажають скласти зброю
В Україні Координаційний штаб запустив Єдиний центр та цілодобову гарячу лінію прийому звернень від російських військових та їхніх родин
Про це йдеться на сторінці Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими на телеграм-каналі.
"Це продовження державного проєкту, призначеного інформувати російських військових про можливості скласти зброю та зберегти своє здоров'я та життя. Державний проєкт "Хочу жить" покликаний допомогти військовослужбовцям російської армії безпечно здатися в полон українським Збройним Силам" – зазначено в дописі.
Росіянам гарантують утримання згідно з нормами Женевських конвенцій. Натомість Україна потребує поповнення обмінного фонду, аби повернути своїх захисників додому.
- Нагадаємо, Збройні сили України під час деокупації населених пунктів взяли в полон сотні окупантів
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