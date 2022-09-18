Про це йдеться на сторінці Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими на телеграм-каналі.

"Це продовження державного проєкту, призначеного інформувати російських військових про можливості скласти зброю та зберегти своє здоров'я та життя. Державний проєкт "Хочу жить" покликаний допомогти військовослужбовцям російської армії безпечно здатися в полон українським Збройним Силам" – зазначено в дописі.

Росіянам гарантують утримання згідно з нормами Женевських конвенцій. Натомість Україна потребує поповнення обмінного фонду, аби повернути своїх захисників додому.

Нагадаємо, Збройні сили України під час деокупації населених пунктів взяли в полон сотні окупантів

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