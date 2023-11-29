В Україні запустили реєстр нерухомих об'єктів культурної спадщини єПам'ятка

Про це повідомила пресслужба Мінкульту.

єПам’ятка дасть змогу сформувати єдиний масив даних про всі об’єкти культурної спадщини України, зокрема й ті, що зараз перебувають на тимчасово окупованих територіях.

"Запуск єПамʼятки впорядкує процес охорони культурних памʼяток в Україні та зробить його прозорим. Доступ до інформації стане більш зрозумілим, простим і відкритим для тих людей, які користуються нашими управлінськими рішеннями для здійснення господарської діяльності. Нині розробка інформаційної системи "Державний реєстр нерухомих пам’яток України" перебуває на фінальній стадії реалізації. Вже з 1 січня для більшості користувачів ми зможемо продемонструвати цю інформаційну систему", – сказав т. в. о. міністра культури та інформаційної політики України Ростислав Карандєєв.

Згідно з задумом, впровадження реєстру перешкоджатиме хаотичній забудові в історичних ареалах міст, особливо під час повоєнної відбудови, а також оптимізуватиме процеси охорони пам’яток України на всіх рівнях державного управління.

Нагадаємо, станом на вересень окупанти зруйнували в Україні 250 об'єктів культурної спадщини.