В Україні затримали громадянина Туреччини, якого розшукували за вбивство
Співробітники Департаменту міграційної поліції виявили 53-річного громадянина Туреччини, який перебував на території України з порушенням міграційного законодавства
Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.
За інформацією правоохоронців, іноземець перебуває у міжнародному розшуку. Він розшукувався у себе на батьківщині за скоєння вбивства.
Згідно із законодавством Турецької Республіки, йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 16 років.
Наразі вирішується питання щодо екстрадиції фігуранта до країни походження.
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