Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна Кримінал В Україні затримали громадянина Туреччини, якого розшукували за вбивство

В Україні затримали громадянина Туреччини, якого розшукували за вбивство

13 серпня, 2021 п'ятниця
16:10
Кримінал

Співробітники Департаменту міграційної поліції виявили 53-річного громадянина Туреччини, який перебував на території України з порушенням міграційного законодавства

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

За інформацією правоохоронців, іноземець перебуває у міжнародному розшуку. Він розшукувався у себе на батьківщині за скоєння вбивства.

Згідно із законодавством Турецької Республіки, йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 16 років. 

Наразі вирішується питання щодо екстрадиції фігуранта  до країни походження.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новини
вбивство
Туреччина
розшук
правоохоронці
Нацполіція
Читайте також:
Сергій Шкарлет
11 серпня, 2021 середа
"Буде реальністю, але не для всіх": Шкарлет про зарплату в $4 тис. для викладачів
лісові пожежі
12 серпня, 2021 четвер
Найбільше горить не Європа: в NASA оприлюднили карту лісових пожеж у світі
Лавров
12 серпня, 2021 четвер
Лавров відповів Лукашенку: "Крим входить до союзної держави як частина РФ"
Київ
+26
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 26.64
    Купівля 26.64
    Продаж 26.86
  • EUR
    Купівля 31.21
    Продаж 31.59
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2021, п'ятниця
13 серпня
17:24
Ярослава Магучіх
Росія заступиться за неї: У Держдумі запропонували захист українці Магучіх
17:22
Росія відмовилась від пропозиції України провести засідання ТКГ через вбивство мирного жителя на Донбасі, - Арестович
17:15
На світанку вривалися в кафе та магазини й виносили все цінне: у Дніпрі затримали серійних грабіжників
17:08
Жан Беленюк
"Чорна мавпа щось знає про патріотизм?!", - на олімпійського чемпіона Беленюка намагались напасти у центрі Києва
17:00
Паралімпійську збірну України провели на Ігри в Токіо
16:58
газ
Постачальник "Київгазенерджі" може отримати 51 тис. грн штрафу за прострочку оприлюднення річного тарифу на газ для населення
16:56
ПриватБанк
У "ПриватБанку" скорочення: закриють сотні відділень і звільнять тисячі працівників
16:55
МЗС
"Питанням вже займаються правоохоронці": в МЗС відреагували на ноту Грузії через компанію, що водить тури в Абхазію
16:45
електричка
Намагалась сфотографуватись на вагоні потягу: на Харківщині 16-річну дівчину вразило струмом
16:42
бойовик "ДНР"
Російський найманець на Донбасі у нетверезому стані відкрив вогонь по своїх та застосував гранату: загинуло 7 людей
16:30
вакцина
На вихідних в Центрі вакцинації в МВЦ знову можна буде зробити щеплення, - КМДА
16:22
Японія COVID
Японія вперше зареєструвала понад 20 тис. заражень COVID-19 за добу
16:20
зерно
Мінекономіки створить робочу групу для підвищення прозорості та ефективності Державної продовольчо-зернової корпорації
16:15
Збільшення гуманітарної підтримки і реінтеграція територій після деокупації: Резніков зустрівся з високопосадовцями Держдепу США
15:59
Василь Ломаченко - Теофімо Лопес
Промоутер зізнався, коли може відбутись бій-реванш Ломаченка з Лопесом
15:47
Дмитро Кулеба
Кулеба: участь у саміті "Кримська платформа" підтвердили 42 країни
15:43
іпотека
Банки у першому півріччі збільшили іпотечне кредитування більше ніж у три рази, - НБУ
15:42
На Тернопільщині на штам "Дельта" захворіла 9-місячна дитина
15:31
Ілля Кива
ВАКС вирішив конфіскувати у Киви 1,2 млн грн доходу від "жомової ями"
15:27
пожежа
Рятувальники попередили про надзвичайний рівень пожежної небезпеки в низці областей України
15:18
Інфографіка
Лассіна Траоре
УПЛ: розклад матчів і трансляцій 4-го туру чемпіонату України з футболу
15:08
Збитки на $57 млн: Державна продовольчо-зернова корпорація заявила, що сприяє правоохоронцям
15:05
Наталка Діденко
На Маковія в Україні очікується антициклон та чудова погода, - синоптик Наталка Діденко
15:00
коронавірус
Україна витратила на боротьбу з COVID-19 майже 30 млрд грн: куди пішли кошти
14:55
Рафаель Варан
Найдорожчий футболіст "Реалу" підписав контракт з "Манчестер Юнайтед"
14:48
Аеропорт "Житомир"
Аеропорт "Житомир" прийняв перший міжнародний рейс
14:48
AstraZeneca
Польща цього місяця має перепродати Україні 650 тис. доз вакцини від коронавірусу, - МОЗ
14:40
Ярослава Магучіх
Найголовніше, щоб українським дівчаткам було спокійно, - росіянка Ласіцкене, яка сфотографувалась з Магучіх
14:36
окупанти
Росія нарощує сили окупаційних військ на Донбасі, - розвідка
14:29
Сара Рейнсфорд
МЗС Росії не продовжило візу журналістці ВВС, та буде змушена виїхати
14:28
У Росії визнали небажаною роботу бельгійської правозахисної організації
14:19
Міністерство фінансів
У Мінфіні пояснили, як стягуватимуть з українців податок з доходів сумнівного походження
14:11
Росія COVID-19
РФ встановила новий антирекорд добової смертності від коронавірусу: понад 800 випадків
14:11
У Хмельницькій області знесли два бюсти Леніну
13:54
Кіровоградобленерго
ДТЕК Ахметова планує купити "Кіровоградобленерго"
13:52
Ангела Меркель
Перед візитом до України Меркель відвідає Росію
13:48
Волинянин намагався відправити до РФ та США сортову коноплю на 3 млн грн
Волинянин намагався відправити до РФ та США сортову коноплю на 3 млн грн
13:41
Ryanair
Полетів завчасно і забув 13 пасажирів: у Києві скандал через літак Ryanair
13:36
Інвесткомпанія Dragon Capital купує виробника мінеральних вод "Трускавецька"
13:36
гумконвой
ОБСЄ заявила про "українських прикордонників і митників", які нібито оглянули російський "гумконвой" під час його відправлення до ОРДЛО
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV