В Україні затримали громадянина Туреччини, якого розшукували за вбивство

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.



За інформацією правоохоронців, іноземець перебуває у міжнародному розшуку. Він розшукувався у себе на батьківщині за скоєння вбивства.



Згідно із законодавством Турецької Республіки, йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 16 років.



Наразі вирішується питання щодо екстрадиції фігуранта до країни походження.

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