В Україні здійснено понад 500 угод із сільгоспземлею з моменту запуску ринку 1 липня, - Мінагрополітики

Про це повідомила пресслужба Міністерства аграрної політики.



Згідно з повідомленням, станом на 12 липня укладено 532 угоди із землею сільськогосподарського призначення. Крім того, за одинадцять днів від початку ринку землі понад 3,2 тис. нотаріусів подали заяви для отримання доступу до Державного земельного кадастру, з них 3 101 погоджено, 123 - в черзі на розгляд, ще 433 отримали відмову.



Зазначається, до Державним земельним кадастром нотаріуси працюють у штатному режимі.



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