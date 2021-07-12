В Україні здійснено понад 500 угод із сільгоспземлею з моменту запуску ринку 1 липня, - Мінагрополітики
В Україні з 1 липня здійснено 532 угоди із землею сільськогосподарського призначення
Про це повідомила пресслужба Міністерства аграрної політики.
Згідно з повідомленням, станом на 12 липня укладено 532 угоди із землею сільськогосподарського призначення. Крім того, за одинадцять днів від початку ринку землі понад 3,2 тис. нотаріусів подали заяви для отримання доступу до Державного земельного кадастру, з них 3 101 погоджено, 123 - в черзі на розгляд, ще 433 отримали відмову.
Зазначається, до Державним земельним кадастром нотаріуси працюють у штатному режимі.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.17
Купівля 27.17Продаж 27.39
-
EUR
Купівля 32.1Продаж 32.5
- Актуальне
- Важливе