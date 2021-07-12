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Головна Економіка В Україні здійснено понад 500 угод із сільгоспземлею з моменту запуску ринку 1 липня, - Мінагрополітики

В Україні здійснено понад 500 угод із сільгоспземлею з моменту запуску ринку 1 липня, - Мінагрополітики

12 липня, 2021 понедiлок
13:58

В Україні з 1 липня здійснено 532 угоди із землею сільськогосподарського призначення

Про це повідомила пресслужба Міністерства аграрної політики.

Згідно з повідомленням, станом на 12 липня укладено 532 угоди із землею сільськогосподарського призначення. Крім того, за одинадцять днів від початку ринку землі понад 3,2 тис. нотаріусів подали заяви для отримання доступу до Державного земельного кадастру, з них 3 101 погоджено, 123 - в черзі на розгляд, ще 433 отримали відмову.

Зазначається, до Державним земельним кадастром нотаріуси працюють у штатному режимі.

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сільське господарство
ринок землі
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мораторій
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