В Україні зібрали 3,6 млн тонн зерна нового врожаю
Українські аграрії під час нинішньої жнивної кампанії намолотили 3,6 млн тонн зерна
Про це інформує в фейсбуці Міністерство аграрної політики та продовольства України.
На 1,2 млн га зібрали 3,6 млн тонн зернових та зернобобових культур:
- пшениці - на 588,3 тис. га намолочено 1,7 млн тонн зерна нового врожаю;
- ячменю - на 589,6 тис. га - 1,8 млн тонн;
- гороху - на 42,1 тис. га намолочено 77,3 тис. тонн.
Лідером по обмолоту є сільгосптоваровиробники Одеської області. Підприємства зібрали 39% площ - це 404 тис. га зернових та зернобобових культур, загалом намолотили 982,8 тис. тонн зерна. Також на Дніпропетровщині зібрано - 709,5 тис. тонн на 24% площ - 252 тис. га. Аграрії Миколаївщини зібрали 37% площ - 247 тис. га - це 679,2 тис. тонн зерна.
Крім того, розпочався збір озимого ріпаку.
"Аграрії 15 областей розпочали збирання озимого ріпаку, який обмолочено на площі 133,7 тис. га, (11%) намолочено 259,2 тис. тонн насіння при урожайності 19,4 ц/га", - йдеться в повідомленні.
- Морський коридор для перевезення українських зернових запрацює наступного тижня, після підписання документа про його створення.
- Росія веде війну проти України не лише, обстрілюючи торгові центри і пологові будинки — вона руйнує нашу економіку. Одним із дієвих способів стала морська блокада із захопленням низки наших портів. Так наш ворог зарубав нам морську торгівлю, а ще цілеспрямовано вичавлює Україну, як одного з ключових постачальників зерна на Близький Схід, Африку і Азію.
- Нагадаємо, 13 липня в Стамбулі розпочалася чотиристороння зустріч щодо функціонування морських коридорів для експорту нашого зерна. На переговорах мають бути присутні делегації з України, Туреччини, Росії та ООН
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