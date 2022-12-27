Про це на засіданні уряду 27 грудня заявив очільник уряду Денис Шмигаль.

"Зменшується кількість аварійних відключень. Така можливість з’явилася завдяки героїчній роботі наших енергетиків із відновлення пошкодженого обладнання, зниженню споживання у вихідний день та відсутності морозної погоди", - сказав він і зазначив, що у вівторок після аварійно-відновлювальних робіт вдалося повернути в мережу два блоки теплових електростанцій.

Разом із тим, наголосив Шмигаль, в Україні діє алгоритм пріоритетності заживлення, згідно з яким у першу чергу електрику подають об'єктам критичної інфраструктури.

"Триває процес відновлення інфраструктури, зростає кількість споживачів, яким хоча би частково відновлено споживання. Діє відпрацьований алгоритм пріоритетності заживлення споживачів. На першому місці — критична інфраструктура, на другому — ВПК, на третьому — важливі виробництва, на четвертому — житловий фонд", - сказав прем'єр.

Водночас для швидкого відновлення енергосистеми уряд ухвалив рішення про спрощення будівництва повітряних ліній електропередачі і підстанцій.

"На час воєнного стану знімаємо вимогу проведення оцінки впливу на довкілля щодо таких об’єктів", - підкреслив Шмигаль.

26 грудня українців попередили про поширення фейків про скасування аварійних відключень від імені Укренерго.

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