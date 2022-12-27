В Україні зменшується кількість аварійних відключень, діє алгоритм пріоритетності заживлення споживачів, - Шмигаль
Енергетична ситуація в Україні поступово стабілізується, зменшується кількість аварійних відключень, і Новий рік усі українці можуть зустріти зі світлом
Про це на засіданні уряду 27 грудня заявив очільник уряду Денис Шмигаль.
"Зменшується кількість аварійних відключень. Така можливість з’явилася завдяки героїчній роботі наших енергетиків із відновлення пошкодженого обладнання, зниженню споживання у вихідний день та відсутності морозної погоди", - сказав він і зазначив, що у вівторок після аварійно-відновлювальних робіт вдалося повернути в мережу два блоки теплових електростанцій.
Разом із тим, наголосив Шмигаль, в Україні діє алгоритм пріоритетності заживлення, згідно з яким у першу чергу електрику подають об'єктам критичної інфраструктури.
"Триває процес відновлення інфраструктури, зростає кількість споживачів, яким хоча би частково відновлено споживання. Діє відпрацьований алгоритм пріоритетності заживлення споживачів. На першому місці — критична інфраструктура, на другому — ВПК, на третьому — важливі виробництва, на четвертому — житловий фонд", - сказав прем'єр.
Водночас для швидкого відновлення енергосистеми уряд ухвалив рішення про спрощення будівництва повітряних ліній електропередачі і підстанцій.
"На час воєнного стану знімаємо вимогу проведення оцінки впливу на довкілля щодо таких об’єктів", - підкреслив Шмигаль.
- 26 грудня українців попередили про поширення фейків про скасування аварійних відключень від імені Укренерго.
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