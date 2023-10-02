В Україні знеструмлено понад 400 населених пунктів у 7 областях: ситуація в енергосистемі

Про це повідомила пресслужба Укренерго.

"Через бойові дії є нові пошкодження в мережах обленерго Донеччині, Дніпропетровщини, Запоріжжя, Сумщини, Харківщини, Херсонщини, Чернігівщини", - йдеться у повідомленні.

Також із технологічних причин фіксувалися знеструмлення на Дніпропетровщині.

Генерація

На електростанціях триває планова ремонтна кампанія, але наразі генерація покриває потреби споживачів.

Як уточнили в Міненерго, на одній з ТЕС країни на 9 днів раніше запланованого терміну завершено поточний ремонт одного корпусу енергоблока.

"Це дозволило додати до енергосистеми додаткові 100 МВт потужності", - зазначили у відомстві.

Імпорт та експорт

"Сьогодні в енергосистемі наявний тільки експорт. Він здійснюється у Словаччину та Молдову. Загальний обсяг 4 555 МВт-год, з максимальною потужністю в окремі години до 396 МВт", - розповіли в Укренерго.

Минулої доби, за даними Міненерго, імпорт також був відсутній.

12 вересня очільник уряду Денис Шмигаль сказав, що підготовка до опалювального сезону вийшла на фінальну стадію.

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