В Україні знеструмлено понад 400 населених пунктів у 7 областях: ситуація в енергосистемі
Через бойові дії та з інших причин без світла залишаються 404 населені пункти України. Ремонтні роботи ведуться з дозволу військових
Про це повідомила пресслужба Укренерго.
"Через бойові дії є нові пошкодження в мережах обленерго Донеччині, Дніпропетровщини, Запоріжжя, Сумщини, Харківщини, Херсонщини, Чернігівщини", - йдеться у повідомленні.
Також із технологічних причин фіксувалися знеструмлення на Дніпропетровщині.
Генерація
На електростанціях триває планова ремонтна кампанія, але наразі генерація покриває потреби споживачів.
Як уточнили в Міненерго, на одній з ТЕС країни на 9 днів раніше запланованого терміну завершено поточний ремонт одного корпусу енергоблока.
"Це дозволило додати до енергосистеми додаткові 100 МВт потужності", - зазначили у відомстві.
Імпорт та експорт
"Сьогодні в енергосистемі наявний тільки експорт. Він здійснюється у Словаччину та Молдову. Загальний обсяг 4 555 МВт-год, з максимальною потужністю в окремі години до 396 МВт", - розповіли в Укренерго.
Минулої доби, за даними Міненерго, імпорт також був відсутній.
- 12 вересня очільник уряду Денис Шмигаль сказав, що підготовка до опалювального сезону вийшла на фінальну стадію.
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