В Україні знищено 27 400 окупантів, 1220 танків та 200 літаків ворога, - Генштаб ЗСУ
З початку повномасштабного вторгнення до України росіяни втратили 27 400 осіб загиблими, 2958 бойових броньованих машин, 1200 танків та 200 літаків
Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у facebook.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого до 15 травня орієнтовно склали:
особового складу - близько 27400 осіб (+200 за добу),
танків ‒ 1220 одиниць (+2),
бойових броньованих машин ‒ 2958 (+24),
артилерійських систем – 555 (+4),
реактивних систем залпового вогню - 195 (+0),
засоби протиповітряної оборони - 89 (+1),
літаки – 200 (+0),
гелікоптери – 164 (+1),
безпілотні літальні апарати оперативно-тактичного рівня - 416 (+5),
крилаті ракети - 95 (+0),
кораблі та катери - 13 (+0),
автомобільна техніка та автоцистерни - 2087 (+28),
спеціальна техніка - 42 (+0).
У Генштабі зазначили, що минулої доби найбільші втрати противника спостерігалися на Авдіївському та Курахівському напрямках.
- Станом на 14 травня росіяни втратили 1218 танків, 2934 бойових броньованих машин, 200 літаків та 27 200 військових вбитими.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
31.44
Купівля 31.44Продаж 32.04
-
EUR
Купівля 32.6Продаж 33.29
- Актуальне
- Важливе