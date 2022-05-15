В Україні знищено 27 400 окупантів, 1220 танків та 200 літаків ворога, - Генштаб ЗСУ

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у facebook.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого до 15 травня орієнтовно склали:

особового складу - близько 27400 осіб (+200 за добу),

танків ‒ 1220 одиниць (+2),

бойових броньованих машин ‒ 2958 (+24),

артилерійських систем – 555 (+4),

реактивних систем залпового вогню - 195 (+0),

засоби протиповітряної оборони - 89 (+1),

літаки – 200 (+0),

гелікоптери – 164 (+1),

безпілотні літальні апарати оперативно-тактичного рівня - 416 (+5),

крилаті ракети - 95 (+0),

кораблі та катери - 13 (+0),

автомобільна техніка та автоцистерни - 2087 (+28),

спеціальна техніка - 42 (+0).

У Генштабі зазначили, що минулої доби найбільші втрати противника спостерігалися на Авдіївському та Курахівському напрямках.

Станом на 14 травня росіяни втратили 1218 танків, 2934 бойових броньованих машин, 200 літаків та 27 200 військових вбитими.

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