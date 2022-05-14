Втрати російських окупантів в Україні перевищили 27 тис. осіб, - Генштаб ЗСУ

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у facebook.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого до 14 травня орієнтовно склали:

особового складу 27 200 осіб (+300 за добу),

танків ‒ 1218 одиниць (+13),

бойових броньованих машин ‒ 2934 (+34),

артилерійських систем – 551 (+9),

реактивні системи залпового вогню - 195 (+2),

засоби протиповітряної оборони - 88 (+0),

літаків – 200 (+0),

гелікоптерів – 163 (+1),

безпілотні літальні апарати оперативно-тактичного рівня - 411 (+6),

крилаті ракети - 95 (+0),

кораблі /катери - 13 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн - 2059 (+17),

спеціальна техніка - 42 (+1).

У Генштабі зазначили, що минулої доби найбільші втрати противника спостерігалися на Слов’янському та Бахмутському напрямках.

З 24 лютого до 13 травня окупанти втратили близько 26,9 тис. військових, 200 літаків, 1205 танків, 542 системи артилерії й 162 гелікоптери.

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