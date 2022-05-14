Втрати російських окупантів в Україні перевищили 27 тис. осіб, - Генштаб ЗСУ
Від початку повномасштабного вторгнення в Україну росіяни втратили 1218 танків, 2934 бойових броньованих машин, 200 літаків та 27 200 військових вбитими
Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у facebook.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого до 14 травня орієнтовно склали:
особового складу 27 200 осіб (+300 за добу),
танків ‒ 1218 одиниць (+13),
бойових броньованих машин ‒ 2934 (+34),
артилерійських систем – 551 (+9),
реактивні системи залпового вогню - 195 (+2),
засоби протиповітряної оборони - 88 (+0),
літаків – 200 (+0),
гелікоптерів – 163 (+1),
безпілотні літальні апарати оперативно-тактичного рівня - 411 (+6),
крилаті ракети - 95 (+0),
кораблі /катери - 13 (+0),
автомобільної техніки та автоцистерн - 2059 (+17),
спеціальна техніка - 42 (+1).
У Генштабі зазначили, що минулої доби найбільші втрати противника спостерігалися на Слов’янському та Бахмутському напрямках.
- З 24 лютого до 13 травня окупанти втратили близько 26,9 тис. військових, 200 літаків, 1205 танків, 542 системи артилерії й 162 гелікоптери.
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