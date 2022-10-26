Про це повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц) у телеграмі.

"Командир батальйону підполковник Сергій Міхайлов успішно демобілізований", - зауважив військовий.

Аналогічно Анатолій Штефан розповів про ліквідацію російських підполковника поліції Сергія Жидка, старшого лейтенанта ОМОН Валерія Фадєєва, старшого лейтенанта Володимира Філіна, лейтенантів Олександра Бовдуя та лейтенанта Владислава Тємгєнєвського.

23 жовтня офіцер ЗСУ повідомив, що в ході війни РФ проти України ліквідували російських старшого лейтенанта Івана Коротковських і лейтенанта Руслана Джолдошева.

Також в Україні знищили командира розвідгрупи окупантів старшого лейтенанта армії РФ Андрія Рогова.

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