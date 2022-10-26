В Україні знищили комбата, підполковника і кількох лейтенантів армії РФ, - офіцер ЗСУ Штефан
На війні проти України лікідували російських комбата, підполковника, двох старших лейтенантів і трьох лейтенантів
Про це повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц) у телеграмі.
"Командир батальйону підполковник Сергій Міхайлов успішно демобілізований", - зауважив військовий.
Аналогічно Анатолій Штефан розповів про ліквідацію російських підполковника поліції Сергія Жидка, старшого лейтенанта ОМОН Валерія Фадєєва, старшого лейтенанта Володимира Філіна, лейтенантів Олександра Бовдуя та лейтенанта Владислава Тємгєнєвського.
- 23 жовтня офіцер ЗСУ повідомив, що в ході війни РФ проти України ліквідували російських старшого лейтенанта Івана Коротковських і лейтенанта Руслана Джолдошева.
- Також в Україні знищили командира розвідгрупи окупантів старшого лейтенанта армії РФ Андрія Рогова.
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