В Україні з'явився цілодобовий чат психологічної підтримки для чоловіків
У Міжнародний день чоловіків, 19 листопада, в Україні запустили цілодобовий чат психологічної підтримки для чоловіків - він працює в Telegram, Viber та має власний сайт
Про це повідомляє UNFPA - Фонд ООН у галузі народонаселення в Україні.
Чат безкоштовний, анонімний та цілодобовий, у ньому чоловіки зможуть отримати підтримку від професійних психологів/-инь у текстовому форматі. Чат створено за підтримки уряду Великої Британії у співпраці з ГО "Інноваційні соціальні рішення".
Зазначається, що розмови відбуватимуться онлайн у текстовому форматі. Кожен охочий може звернутися по консультацію в чат один раз на добу з тривалістю консультації до 90 хвилин. Писати чоловіки можуть з будь-яких питань, що викликають стрес: проблеми на роботі чи в стосунках, переживання через війну, складнощі в регуляції гніву тощо.
"Психологічна підтримка у форматі онлайн-спілкування покликана допомогти чоловікам стабілізувати свій емоційний стан, знайти внутрішні ресурси для виходу зі складних ситуацій та усвідомити проблемні аспекти поведінки", - пояснюють творці.
"Чоловіки в Україні часто живуть з думкою, що мають розв'язувати свої проблеми самостійно. Через це вони не звертаються за професійною допомогою. За результатами нашого опитування серед чоловіків, яке ми провели влітку 2022 року, – 90% респондентів не мали досвіду звернення за професійною психологічною підтримкою у будь-якому вигляді. Водночас майже кожен третій українець перебуває в стані значного дистресу, при якому людина не в змозі адаптуватися до стресових ситуацій та спричинених ними наслідків", - зазначила Альона Зубченко, програмна менеджерка UNFPA.
Також повідомляється, що у жовтні 2022 року UNFPA запустив роботу безплатної анонімної та цілодобової лінії психологічної підтримки для чоловіків за номером 2345.
"За більш ніж рік роботи психологи/-ині прийняли вже понад 9200 дзвінків. Аби чоловіки мали більше можливостей для звернення по підтримку, команда проєкту створила онлайн-чат у доповнення до гарячої лінії", - йдеться у повідомленні.
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