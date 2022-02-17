В Україні з'являться Сили кібероборони - Резніков
Міністерство оборони спільно з РНБО працює над завершенням відповідного законопроєкту про утворення Сил кібероборони України
Про це міністр оборони Олексій Резніков повідомив у інтерв'ю "РБК-Україна".
"Зараз спільно з апаратом РНБО і суміжними структурами ми закінчуємо законопроект про Сили кібероборони, обговорюємо основний драфт. В указі президента написано про створення кібервійськ, але ми поспілкувалися з фахівцями різних країн і погодилися, щоб це були Сили, це дає додаткові юридичні можливості, трохи ширше ніж у військ", - сказав Резніков.
За його словами, поки не відомо, у скільки саме обійдеться створення Сил кібероборони, тому що поки не сформовано нормативно-правову базу.
"Ми зараз працюємо над нормативно-правовою базою. У законі буде записано, як ці сили будуть виглядати, яка у них структура і тоді буде зрозуміло, яке на це є фінансування і за який час їх можна розгорнути", - заначив міністр.
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