В Україні з'являться Сили кібероборони - Резніков

Про це міністр оборони Олексій Резніков повідомив у інтерв'ю "РБК-Україна".



"Зараз спільно з апаратом РНБО і суміжними структурами ми закінчуємо законопроект про Сили кібероборони, обговорюємо основний драфт. В указі президента написано про створення кібервійськ, але ми поспілкувалися з фахівцями різних країн і погодилися, щоб це були Сили, це дає додаткові юридичні можливості, трохи ширше ніж у військ", - сказав Резніков.



За його словами, поки не відомо, у скільки саме обійдеться створення Сил кібероборони, тому що поки не сформовано нормативно-правову базу.



"Ми зараз працюємо над нормативно-правовою базою. У законі буде записано, як ці сили будуть виглядати, яка у них структура і тоді буде зрозуміло, яке на це є фінансування і за який час їх можна розгорнути", - заначив міністр.

Нагадаємо, 15 лютого в Україні відбулася масова атака на банки й портал "Дія", також не працювали сайти Міноборони, ЗСУ та ДСНС.

Очільник Мінцифри Михайло Федоров заявив, що 15 лютого 2022 року на Україну здійснили найпотужнішу в історії DDoS-атаку для дестабілізації ситуації в країні.

Начальник Департаменту кібербезпеки Служби безпеки України Ілля Вітюк повідомив, що у DDoS-атаці проти України є чіткий слід іноземних спецслужб.