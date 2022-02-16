У DDoS-атаці проти України є чіткий слід іноземних спецслужб, її вартість сягає мільйонів доларів, - СБУ
Начальник Департаменту кібербезпеки Служби безпеки України Ілля Вітюк повідомив, що DDoS-атака, яка триває протягом 15-16 лютого проти України, схожа на кібератаку 13-14 січня, і у ній є слід іноземних спецслужб
Про це він сказав під час брифінгу, передає Еспресо.TV.
"Зарано говорити про конкретних виконавців... Проте вже сьогодні ми бачимо таке: вартість такої атаки сягає мільйонів доларів. Не може якийсь окремий хакер чи навіть група хакерів витратити такі кошти, щоб потім не отримати ніякого матеріального зиску", - заявив Вітюк.
Представник СБУ наголосив, що такі атаки завжди проводять держави. Вони це роблять через свої спецслужби чи підконтрольні їм хакерські злочинні об'єднання.
"Тобто створюється спеціальна інфраструктура для таких атак. Бо якщо вийти та купити на чорному ринку таку DDoS-атаку з таким об'ємом трафіку, це буде неможливо. Це необхідно сотні агентів долучити. Тому ми чітко бачимо тут слід іноземних спецслужб. Є окремі ознаки схожості з атаками 13-14 січня", - зазначив Вітюк.
Він додав, що атаки січня та лютого відрізняються за метою, проте інфраструктура у них схожа. За його словами, СБУ може попередньо стверджувати, що ці атаки можуть бути пов'язані. А єдиною країною, яка зацікавлена в іміджевих ударах по Україні, є Росія. Проте, як каже Вітюк, цю інформацію ще підтвердить слідство.
Заступник голови Держспецзв’язку Віктор Жора зазначив, що DDOS-атаки часто використовуються для приховування деструктивних дій, однак служба не отримала жодних сигналів про витік даних чи їхнє спотворення.
"Ця атака не є деструктивною, немає жодного витоку даних, спотворення чи знищення елементів ІТ-інфраструктури", - додав він.
- Нагадаємо, в Україні в ніч з 13 на 14 січня 2022 року відбулася глобальна хакерська атака на сайти уряду. 16 січня у Міністерстві цифрової трансформації України заявили, що за кібератакою на урядові сайти стоїть Росія.
- 15 лютого в Україні відбулася масова атака на банки й портал "Дія", також не працювали сайти Міноборони, ЗСУ та ДСНС.
- 16 лютого кібератака на сайт Міноборони продовжилася, він повноцінно працюватиме після оновлення серверів.
- Очільник Мінцифри Михайло Федоров заявив, що 15 лютого на Україну здійснили найпотужнішу в історії DDoS-атаку для дестабілізації ситуації в країні. Водночас у Кремлі заявили, що РФ не причетна до масштабної кібератаки на українські сайти.
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