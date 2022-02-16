У DDoS-атаці проти України є чіткий слід іноземних спецслужб, її вартість сягає мільйонів доларів, - СБУ

Про це він сказав під час брифінгу, передає Еспресо.TV.

"Зарано говорити про конкретних виконавців... Проте вже сьогодні ми бачимо таке: вартість такої атаки сягає мільйонів доларів. Не може якийсь окремий хакер чи навіть група хакерів витратити такі кошти, щоб потім не отримати ніякого матеріального зиску", - заявив Вітюк.

Представник СБУ наголосив, що такі атаки завжди проводять держави. Вони це роблять через свої спецслужби чи підконтрольні їм хакерські злочинні об'єднання.

"Тобто створюється спеціальна інфраструктура для таких атак. Бо якщо вийти та купити на чорному ринку таку DDoS-атаку з таким об'ємом трафіку, це буде неможливо. Це необхідно сотні агентів долучити. Тому ми чітко бачимо тут слід іноземних спецслужб. Є окремі ознаки схожості з атаками 13-14 січня", - зазначив Вітюк.

Він додав, що атаки січня та лютого відрізняються за метою, проте інфраструктура у них схожа. За його словами, СБУ може попередньо стверджувати, що ці атаки можуть бути пов'язані. А єдиною країною, яка зацікавлена в іміджевих ударах по Україні, є Росія. Проте, як каже Вітюк, цю інформацію ще підтвердить слідство.



Заступник голови Держспецзв’язку Віктор Жора зазначив, що DDOS-атаки часто використовуються для приховування деструктивних дій, однак служба не отримала жодних сигналів про витік даних чи їхнє спотворення.



"Ця атака не є деструктивною, немає жодного витоку даних, спотворення чи знищення елементів ІТ-інфраструктури", - додав він.