В українських школах оновлять предмет інформатики: пілотний проєкт запустять у 50 закладах з вересня

Про це повідомила пресслужба Мінцифри у telegram.

Мінцифри разом Міністерством освіти і науки України та програмою EU4DigitalUA анонсували проєкт про оновлення шкільного курсу з інформатики. Пілотний проєкт стартує у 50 школах з 1 вересня 2022 року.

"Перша у світі кібервійна показала, наскільки важливо знати та вміти користуватися інформацією в цифровому просторі. І чим раніше ми почнемо це вивчати, тим краще. Тому на початку року ми спільно з МОН та програмою EU4DigitalUA анонсували проєкт про оновлення шкільного курсу з інформатики "Інформатика NewG" і, попри війну, продовжуємо його реалізовувати", - йдеться у повідомленні.

До проєкту планують залучити українських та європейських ІТ-експертів та складуть нову програму для навчання та оцінювання учнів. Для початку хочуть створити пілотні освітні ресурси для вивчення інформатики. А згодом розмістити їх у вільному доступі на сайті Всеукраїнської школи онлайн.

Наразі відбувається добір вчителів інформатики та закладів освіти, які долучаться до проєкту. Всі охочі можуть долучитись за посиланням до 29 травня 2022 року.

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