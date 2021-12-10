В українських супермаркетах заборонили безкоштовні пластикові пакети

Про це йдеться в законі №2051-1, передає Еспресо.TV.



Така заборона вводиться в рамках боротьби з пластиком. На першому етапі впровадження закону у магазинах, супермаркетах, аптеках, закладах харчування та сфері надання послуг заборонено безоплатне розповсюдження пластикових пакетів, окрім біорозкладних пакетів, а також надтонких пластикових пакетів, що є первинною упаковкою для свіжої риби, м’яса і продуктів із них, сипучих продуктів та льоду (будуть безкоштовні в супермаркетах до 1 січня 2023 року).



Мінімальні роздрібні ціни на пластикові пакети становитимуть: 2,00 грн- без ручок (без бічних складок); 2,50 грн - без ручок (з бічними складками); з ручками (без бічних складок); 3,00 грн - з ручками (з бічними складками).



За розповсюдження пластикових пакетів передбачене покарання у вигляді штрафу від 1700 до 3400 грн. За повторне порушення стягуватимуть від 3400 до 8500 грн штрафу.



З 10 березня 2022 року буде повністю заборонено поширювати в магазинах тонкі і надтонкі пакети.



Замість пластикових пакетів можна використовувати багато разові пакети-сітки, котрі коштують до 40 грн.



Ще одна альтернатива пластиковому пакуванню - паперове. Такі пакети можуть витримати велику вагу, проте не дуже підходять для багаторазового застосування.

Нагадаємо, Верховна Рада 1 червня 2021 року ухвалила у другому читанні проєкт закону про заборону обігу пластикових пакетів в Україні з 2022 року. Відповідно до закону, забороняється розповсюдження пластикових пакетів в об'єктах роздрібної торгівлі та об'єктах ресторанного господарства до 50 мікрометрів. Закон також забороняє схиляння споживачів до купівлі пластикових пакетів.

7 червня президент Володимир Зеленський підписав цей закон.

30 листопада повідомляли, що перший етап заборони пластикових пакетів в Україні почне діяти з 10 грудня.

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