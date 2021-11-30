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Перший етап заборони пластикових пакетів в Україні почне діяти з 10 грудня: як каратимуть порушників

30 листопада, 2021 вiвторок
21:57
Економіка пластик пакет

Із 10 грудня 2021 року починає діяти перший етап закону № 1489-IX "Про обмеження обігу пластикових пакетів на території України"

Про це повідомляє пресслужба Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України. 

Відповідно до закону, у магазинах, супермаркетах, аптеках, закладах харчування та сфері надання послуг забороняється безоплатне розповсюдження пластикових пакетів. 

Однак, такі обмеження не стосуються біорозкладних пакетів та надтонких пластикових пакетів, які використовують для сипучих продуктів, льоду, свіжої риби, м'яса і продуктів із них. 

За порушення цієї норми закон передбачає санкції: за розповсюдження пластикових пакетів каратимуть штрафом від 1700 до 3400 грн, а за повторне порушення - від 3400 до 8500 грн.

За словами в.о. міністра захисту довкілля та природних ресурсів Руслана Стрільця мета цієї заборони - зменшити кількість пластикових відходів, які забруднюють довкілля.

"Обмеження обігу пластикових пакетів на території України - це у першу чергу, про запобігання утворенню відходів. Використання пластикових пакетів стане зваженим, а українці поступово звикнуть брати пакети лише за реальною потребою. А отже менше продукуватиметься сміття, яке потім опиниться на звалищі, потрапить у довкілля. Практика, яка наразі запроваджується в Україні, не є новою. За аналогічними правилами живуть європейці, подібні обмеження встановили десятки країн світу. І ми також рухаємося цивілізованим шляхом", - наголосив Стрілець.

Також він наголосив, що покупці за безкоштовні пакети насправді платять, оскільки їхня ціна закладена у вартість середнього чека. Відтепер, на думку Стрільця, ми платитимемо лише за те, чим справді будемо користуватись. 

В.о. міністра також розповів, які альтернативи є для пластикових пакетів.

"Для себе я порахував, що використання екоторбинки це дешевше, ніж щоразу купувати пластиковий пакет. Це економічно вигідніше. Давайте не забувати також про те, що альтернатива такому пластику, це не тільки екоторбинка, але й біорозкладний пакет. Він розкладається від 1 до 4 місяців та абсолютно не шкодить довкіллю. Це також альтернатива, яка дозволить лайтово відмовитися від звички купувати шкідливі пластикові пакети", - зазначив Стрілець.

Перший етап впровадження закону почне діяти 10 грудня.
 

  • Нагадаємо, Верховна Рада 1 червня 2021 року ухвалила у другому читанні проєкт закону про заборону обігу пластикових пакетів в Україні з 2022 року. Відповідно до закону, забороняється розповсюдження пластикових пакетів в об'єктах роздрібної торгівлі та об'єктах ресторанного господарства до 50 мікрометрів. Закон також забороняє схиляння споживачів до купівлі пластикових пакетів.
  • 7 червня президент Володимир Зеленський підписав цей закон.
 

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торгівля
пластик
довкілля
пластикові пакети
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