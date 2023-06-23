Про це повідомили в Мінреінтеграції.

"Сьогодні вдалося повернути додому тіла 51 оборонця. Репатріація тіл із тимчасово окупованих територій України відбулася за сприяння Мінреінтеграції, Уповноваженого зі зниклих безвісти у співпраці з Об’єднаним центром при СБУ, іншими силовими структурами, відомствами та міжнародними організаціями", – йдеться в повідомленні.

У міністерстві додали, що повернення тіл загиблих українських військових відбувається відповідно до норм Женевських конвенцій.