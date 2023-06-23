В Україну повернули тіла 51 полеглого військового
У п’ятницю, 23 червня, відбулася репатріація тіл військовослужбовців, які віддали свої життя за Україну
Про це повідомили в Мінреінтеграції.
"Сьогодні вдалося повернути додому тіла 51 оборонця. Репатріація тіл із тимчасово окупованих територій України відбулася за сприяння Мінреінтеграції, Уповноваженого зі зниклих безвісти у співпраці з Об’єднаним центром при СБУ, іншими силовими структурами, відомствами та міжнародними організаціями", – йдеться в повідомленні.
У міністерстві додали, що повернення тіл загиблих українських військових відбувається відповідно до норм Женевських конвенцій.
- 30 травня до України повернули тіла 79 загиблих українських захисників.
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