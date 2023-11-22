В Україну прибула сьома броньована швидка, вона придбана за кошти United24

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Це сьомий автомобіль канадського виробництва, який допоможе медикам евакуювати поранених з лінії фронту. Машина броньована та відповідає балістичним стандартам НАТО. Захищає від артилерійських осколків, саморобної вибухівки, куль тощо", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що особливість цих автівок у тому, що вони можуть їхати навіть на пробитому колесі до 150 км, а також до 700 км без дозаправлення.