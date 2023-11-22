В Україну прибула сьома броньована швидка, вона придбана за кошти United24
До України прибула сьома броньована автівка швидкої допомоги, придбана за кошти ініціативи United24. Вона захищатиме від артилерійських осколків, саморобної вибухівки та куль
Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
"Це сьомий автомобіль канадського виробництва, який допоможе медикам евакуювати поранених з лінії фронту. Машина броньована та відповідає балістичним стандартам НАТО. Захищає від артилерійських осколків, саморобної вибухівки, куль тощо", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що особливість цих автівок у тому, що вони можуть їхати навіть на пробитому колесі до 150 км, а також до 700 км без дозаправлення.
- Перша така швидка приїхала в Україну 16 жовтня 2023 року. Усього замовлено 13 автівок, їх виготовлятимуть у Канаді.
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