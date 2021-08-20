В Україну прибув Вселенський Патріарх Варфоломій

Про це повідомляє прес-служба прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.

"Особисто привітав в Україні Вселенського Патріарха Варфоломія. Символічний і важливий візит для нашої держави", - написав він.

Зустріч з Патріархом відбудеться завтра о 10:00 в Михайлівському соборі.

Також у неділю о 09:00 на території Софійського собору під відкритим небом пройде Божественна літургія. Її очолять Варфоломій і керівник Православної церкви України Епіфаній.

