В Україну прибув Вселенський Патріарх Варфоломій
В Україну прибув Вселенський Патріарх Варфоломій. Зустріч з Варфоломієм і молитва на честь його приїзду пройде в суботу о 10:00 в Михайлівському соборі
Про це повідомляє прес-служба прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.
"Особисто привітав в Україні Вселенського Патріарха Варфоломія. Символічний і важливий візит для нашої держави", - написав він.
Зустріч з Патріархом відбудеться завтра о 10:00 в Михайлівському соборі.
Також у неділю о 09:00 на території Софійського собору під відкритим небом пройде Божественна літургія. Її очолять Варфоломій і керівник Православної церкви України Епіфаній.
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