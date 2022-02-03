В Україну відправили 40 тонн гуманітарного вантажу з Польщі
У четвер, 3 лютого, Польща відправила до України 40 тонн гуманітарного вантажу для боротьби із COVID-19
Про це повідомляє пресслужба МВС.
"Сьогодні вранці (3 лютого, - ред.) колона з дев'яти вантажівок виїхала з митного посту "Ягодин" у напрямку Києва", - йдеться у повідомленні.
У МВС зазначають, що вага вантажу - близько 40 тонн. Україна отримає табірні ліжка, ковдри, медичну постільну білизну, респіратори та елементи до них, а також інфузійні набори типу IS.
"Усе це передається на запит української сторони для боротьби із COVID-19", - зазначили у пресслужбі.
Також повідомляється, що від пункту пропуску на кордоні "Дорогуськ-Ягодин" вантажівки з гуманітарною допомогою супроводжуватимуть рятувальники Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
- Нагадаємо, 1 лютого до Києва прибуло 29 вантажівок гуманітарної допомоги від Польщі.
- Також польський уряд схвалив рішення про надання Україні озброєння, зокрема протиракетних комплексів та боєприпасів.
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