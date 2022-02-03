В Україну відправили 40 тонн гуманітарного вантажу з Польщі

Про це повідомляє пресслужба МВС.

"Сьогодні вранці (3 лютого, - ред.) колона з дев'яти вантажівок виїхала з митного посту "Ягодин" у напрямку Києва", - йдеться у повідомленні.

У МВС зазначають, що вага вантажу - близько 40 тонн. Україна отримає табірні ліжка, ковдри, медичну постільну білизну, респіратори та елементи до них, а також інфузійні набори типу IS.



"Усе це передається на запит української сторони для боротьби із COVID-19", - зазначили у пресслужбі.

Також повідомляється, що від пункту пропуску на кордоні "Дорогуськ-Ягодин" вантажівки з гуманітарною допомогою супроводжуватимуть рятувальники Державної служби України з надзвичайних ситуацій.









Нагадаємо, 1 лютого до Києва прибуло 29 вантажівок гуманітарної допомоги від Польщі.

Також польський уряд схвалив рішення про надання Україні озброєння, зокрема протиракетних комплексів та боєприпасів.

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