В Україну йдуть дощі з грозами та свіжі ранки й ночі, - синоптик Наталка Діденко
Погода вдень, 26 серпня, буде теплою, проте у більшості регіонів очікуються дощі й грози
Про це повідомила синонтик Наталка Діденко в Telegram.
"Україна 26 серпня буде хвилюватися", - повідомила вона.
Дощі, можливо, з грозами, пройдуть у північних областях, у центральній частині, зачепить Одещину, Чернівецьку та Івано-Франківську область.
"Всі області, які не ввійшли у цей перелік - милуйтеся завтра сонечком. Буде суха погода", - наголосила синоптик.
Градуси розбіжаться.
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У четвер на Сході та південному сході України буде спекотно, +25°C…+30°C.
На Півдні та у Центрі +23°C…+28°C, на Вінниччині +22°C…+23°C.
На Півночі +17°C…+22°C.
У західній частині +19°C…+23°C.
У Києві завтра буде вогко та свіженько. Періодично дощ, можлива гроза, вдень передбачається близько +19°C.
У найближчі неділю-понеділок стрибне у Києві до +30°C…+33°C. Але ненадовго.
"Вересень потроху махає нам свіжими ранками та ночами", - додала пані Діденко.
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