В Україну йдуть дощі з грозами та свіжі ранки й ночі, - синоптик Наталка Діденко

Про це повідомила синонтик Наталка Діденко в Telegram.

"Україна 26 серпня буде хвилюватися", - повідомила вона.

Дощі, можливо, з грозами, пройдуть у північних областях, у центральній частині, зачепить Одещину, Чернівецьку та Івано-Франківську область.

"Всі області, які не ввійшли у цей перелік - милуйтеся завтра сонечком. Буде суха погода", - наголосила синоптик.

Градуси розбіжаться.



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У четвер на Сході та південному сході України буде спекотно, +25°C…+30°C.

На Півдні та у Центрі +23°C…+28°C, на Вінниччині +22°C…+23°C.

На Півночі +17°C…+22°C.

У західній частині +19°C…+23°C.

У Києві завтра буде вогко та свіженько. Періодично дощ, можлива гроза, вдень передбачається близько +19°C.

У найближчі неділю-понеділок стрибне у Києві до +30°C…+33°C. Але ненадовго.

"Вересень потроху махає нам свіжими ранками та ночами", - додала пані Діденко.





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