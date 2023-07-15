Про це повідомило видання Yonhap.

За словами старшого секретаря президента з питань преси Кім Ен Хе, Юн і його перша леді Кім Кен Хі прибули в Україну раніше в той же день з Польщі.

Зазначається, що Юн відвідав місце масових вбивств у Бучі під Києвом, а потім - Ірпінь, житловий район, який зазнав масштабних ракетних обстрілів.

Видання додає, що він планує покласти вінок до військового пам'ятника перед проведенням зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це також повідомляється у telegram-каналі Офісу Генерального прокурора.

Генеральний прокурор Андрій Костін показав президенту Південної Кореї Юн Сок Йолю та його дружині місця злочинів, скоєних російськими військовими під час окупації Бучі в березні 2022 року.

Фото: telegram Офісу Генерального прокурора

Також зазначається, що Костін подякував президенту Юн Сок Йолю за його тверду позицію та наголосив, що світова спільнота не має права миритися з масштабними нападами на цивільне населення.

"Україна цінує підтримку Південної Кореї на міжнародній арені, зокрема в ООН, та підтримку Формули миру президента Зеленського. Сьогодні ми відвідали Бучу, щоб на власні очі побачити наслідки людожерської тактики Росії, спрямованої на знищення мирних українців. За 33 дні окупації Бучі тут були вчинені всі види воєнних злочинів. Серед них — катування, розстріли цивільних та евакуаційних колон, сексуальне насильство", - наголосив генеральний прокурор.

Фото: telegram Офісу Генерального прокурора

Крім цього, Юн Сок Йоль у Києві вшанував пам'ять українських військових, які загинули на війні, повідомила перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова.

"З президентом Південної Кореї Юн Сок Йолем і першою леді Кім Кон Хі вшанували пам'ять українських солдатів, які загинули на війні Росії проти України. Україна та Південна Корея об'єднані метою відновити справедливість і захистити демократії від російської тиранії", - йдеться у повідомленні.

Пізніше президент Республіки Корея Юн Сок Йоль заявив про плани збільшити військову допомогу Україні порівняно з минулим роком. Він зазначив, що раніше Республіка Корея виділила $100 млн на підтримку України, цього ж року ця підтримка складатиме $150 млн.

Цей візит завершує дводенну поїздку, під час якої він відвідав Литву на саміт Організації Північноатлантичного договору, а потім Польщу з офіційним візитом.

Зеленська обговорила з першою леді Республіки Корея порятунок української культурної спадщини

Про це Зеленська повідомила в telegram-каналі.

Так, одним зі способів збереження культурної спадщини є цифровізація, якою зараз займається Міністерство культури та інформаційної політики України.

Як зауважила Зеленська, у цифровій сфері Республіка Корея є особливо потужною. Вона висловила сподівання, що країни зможуть співпрацювати ще й у цьому напрямі.

Фото: telegram-канал Олени Зеленської

Зокрема у ході зустрічі перша леді України окремо подякувала Кім Кон Хі за відвідання постраждалих від російського терору міст Буча й Ірпінь Київської області та поховань жертв російських воєнних злочинів. За її словами, для українців такі візити завжди є свідченням солідарності.

Також вона висловила вдячність Президенту Республіки Корея Юн Сок Йолю за тверду підтримку українського народу та готовність сприяти відбудові України, які він підтвердив на саміті НАТО і в Польщі, де також перебував із візитом.

"Вкотре пересвідчуюся: навіть пів земної кулі між країнами – не відстань для людей, які здатні відчувати і чути", – підкреслила Зеленська.

Фото: telegram-канал Олени Зеленської

Окрім цього, дружина президента запросила Кім Кон Хі на третій Саміт перших леді та джентльменів, що відбудеться у вересні цього року.

"Говоритимемо якраз про відчуття і почуття – ментальне здоров’я не тільки українців, а й жителів різних країн світу. Як перетворити вразливість на стійкість перед лицем війн, криз, поряд із небезпечним сусідом?", – повідомила вона.

Зеленська переконана: Республіці Корея, як й Україні, тут є чим поділитися.

Фото: telegram-канал Олени Зеленської