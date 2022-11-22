В Укренерго назвали основну перешкоду для ремонту енергетичної інфраструктури Херсонщини
Основна перешкода для ремонту енергетичної інфраструктури Херсонщини - це велика щільність мінувань території
Про це сказав на брифінгу 22 листопада глава НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький, передає Інтерфакс-Україна.
"Найбільший виклик - це рівень замінованості території. Є такі ділянки, де 1 кв. м потрібно розмінувати годину, а наші лінії - це десятки кілометрів. Працює велика кількість бригад - як саперів, так і енергетиків, які йдуть за ними слідом. Робота не переривається взагалі, щоби там, де вже можна лагодити, ми розпочали ремонти", – сказав він.
Він також пояснив, що фахівці зосереджені на відновленні насамперед тієї лінії електропередачі, яку можна відновити якнайшвидше і яка забезпечить електропостачання області.
- Знищення енергетичної інфраструктури Херсона, за попередніми оцінками, завдало 1,5-2 млрд гривень збитків.
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