В Укренерго запевнили, що ракетна атака росіян не завдала шкоди енергосистемі

Про це повідомила пресслужба Укренерго.

В Укренерго заявили, що залишається складною ситуація на сході України, де через обстріли зазнав пошкоджень енергетичний об’єкт.

"Станом на 28 квітня виробництва електроенергії достатньо для покриття споживання. Водопілля спадає. Гідроелектростанції продовжують працювати не тільки для покриття піків споживання зранку та ввечері, але й упродовж всієї доби. Триває експорт електроенергії у Польщу та Молдову, також продовжується незначний імпорт зі Словаччини", - йдеться в повідомленні.



Ремонтні бригади Укренерго працюють на всіх об’єктах високовольтної мережі, які зазнали російських атак.