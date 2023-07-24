Про це Сирота розповів у інтерв'ю Forbes.

"Миколаївська, Херсонська, а також частина Дніпропетровської та Запорізької областей мають в Україні найбільше сонячних днів, також це найбільша вітрова зона. Тому ці регіони найкраще підходять для розвитку зеленої енергетики. Генерація вітрових та сонячних електростанцій малопрогнозована, тому має балансуватися традиційною генерацією – тепловими чи гідроелектростанціями. Саме тому на півдні України має бути потужна гідроелектростанція для балансування зеленої енергетики", – наголосив Сирота.

Очільник ПрАТ "Укргідроенерго" наголосив на питаннях повʼязаних з існуванням Каховського водосховища:

Як покрити дефіцит води в Херсонській, Запорізькій та Дніпропетровській областях, які залежали від постачання із Каховського водосховища? Херсонська область втратила 94% води для сільського господарства та промисловості. Втрата Дніпропетровської області – 64%, Запорізької – 70%. Повноцінної альтернативи немає.

Як компенсувати втрату зрошувальної системи, яка живилась із Каховського водосховища? Також без Каховського водосховища неможливо відновити водопостачання Криму після його деокупації.

Як забезпечити водою Запорізьку АЕС після деокупації? Повноцінний запуск станції після деокупації неможливий без відновлення Каховського водосховища.

Як забезпечити річкове судноплавство Дніпром? Наразі глибина на місці Каховського водосховища – до 2 м проти 16 м водосховища.

"Якщо ми зможемо розвʼязати ці питання без відновлення Каховської ГЕС, то тоді можна буде обговорювати, чи є доцільність будівництва гідроелектростанції. Проте наразі ГЕС – єдине розвʼязання цих проблем", – додав Сирота.

Нині ДніпроГЕС не може працювати на повну потужність через низький рівень води. Замість 10 агрегатів часто працюють тільки два. Для її нормальної роботи потрібно щонайменше 12–12,5 м води, а вона спадає до 11,5 м.

"Ми очікуємо складної зими, коли знадобиться вся балансувальна потужність. Тому плануємо зробити насип біля ДніпроГЕС, який дозволить підняти рівень води на 1 м. Важливо зробити його до початку осінньо-зимового періоду. Це перший етап", – сказав очільник Укргідроенерго.

Нагадаємо, 17 липня стало відомо, що на будівництво нової ГЕС замість знищеної російськими окупантами Каховської потрібно приблизно 7 років. Орієнтовна вартість відновлення – 1-1,2 млрд доларів.

Що відомо про підрив Каховської ГЕС

Каховська ГЕС була окупована росіянами з 24 лютого минулого року.

20 жовтня 2022 року президент України Володимир Зеленський попереджав, що Росія готується влаштувати новий масштабний теракт — підірвати греблю Каховської ГЕС у Херсонській області. Тоді ж він перерахував інші наслідки, якими загрожує підрив Каховської ГЕС. Пізніше очільниця Херсонської міської військової адміністрації Галина Лугова звернулася до мешканців у зв’язку з підготовкою Росією теракту на Каховській ГЕС. Вона публікувала алгоритм дій, які потрібно виконати у випадку підриву греблі водосховища.

У вівторок, 6 червня 2023 року, російські окупаційні війська здійснили підрив Каховської ГЕС, внаслідок чого її повністю зруйновано. Розпочалася евакуація мешканців небезпечних районів, президент України скликав екстрене засідання Ради безпеки та оборони. Докладно про те, як розвивалася ситуація вранці 6 червня, можна прочитати за цим посиланням.

Відомо, що США ретельно вивчають докази у справі про підрив Каховської ГЕС.