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На будівництво нової ГЕС замість Каховської потрібно приблизно 7 років, – Укргідроенерго

17 липня, 2023 понедiлок
14:33
Економіка На фото Каховська ГЕС

На будівництво нової ГЕС замість знищеної російськими окупантами Каховської потрібно приблизно 7 років. Орієнтовна вартість відновлення – 1-1,2 млрд доларів

Про це заявив гендиректор Укргідроенерго Ігор Сирота.

"Терміни будівництва таких технічно складних проєктів, як гідроелектростанції, встановлюються календарним графіком будівництва, що розробляється у складі проєктної документації та складається на основі проєкту виконання робіт. Так враховується послідовність робіт, технології зведення споруд, графіки виготовлення та постачання обладнання, матеріалів, використання людських ресурсів для будівництва тощо", - пояснив він.

"Орієнтовний термін будівництва подібної гідроелектростанції становить приблизно 7 років", - додав Сирота.

Він наголосив, що роботам передуватиме обстеження території після деокупації, демонтажні та інші роботи, які також потребуватимуть часу.

Що стосується вартості відбудови, то вона, за його оцінками, складе приблизно 1-1,2 млрд доларів.

Що відомо про підрив Каховської ГЕС

Каховська ГЕС була окупована росіянами з 24 лютого минулого року.

20 жовтня 2022 року президент України Володимир Зеленський попереджав, що Росія готується влаштувати новий масштабний теракт — підірвати греблю Каховської ГЕС у Херсонській області. Тоді ж він перерахував інші наслідки, якими загрожує підрив Каховської ГЕС. Пізніше очільниця Херсонської міської військової адміністрації Галина Лугова звернулася до мешканців у зв’язку з підготовкою Росією теракту на Каховській ГЕС. Вона публікувала алгоритм дій, які потрібно виконати у випадку підриву греблі водосховища.

У вівторок, 6 червня 2023 року, російські окупаційні війська здійснили підрив Каховської ГЕС, внаслідок чого її повністю зруйновано. Розпочалася евакуація мешканців небезпечних районів, президент України скликав екстрене засідання Ради безпеки та оборони. Докладно про те, як розвивалася ситуація вранці 6 червня, можна прочитати за цим посиланням

Відомо, що США ретельно вивчають докази у справі про підрив Каховської ГЕС.

Новини
Україна
Каховська ГЕС
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