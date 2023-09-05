В Умані посилили заходи безпеки через з'їзд паломників на Рош га-Шана

Про це повідомив голова Черкаської ОВА Ігор Табурець.

За його словами, буде заборонено:

продаж алкогольних напоїв і речовин, вироблених на спиртовій основі (за винятком лікарських засобів, дозволених до застосування та включених до Державного реєстру лікарських засобів, та дезінфекційних засобів);

продаж і використання піротехнічних засобів, зокрема салютів, феєрверків, інших вибухових речовин, що створюють шумовий ефект, а також продаж пневматичної зброї та іграшок, що імітують зброю.

Також із 11 по 21 вересня буде встановлено особливий режим в’їзду та виїзду, пересування громадян містом.

"Процедура контролю, як торік", - уточнив Табурець.

Він наголосив, що ці заходи необхідні для того, аби убезпечити місцевих жителів і приїжджих.

Відомо, що до України для святкування Рош га-Шана цьогоріч планують прибути близько 20 тис. паломників.