В Умані посилили заходи безпеки через з'їзд паломників на Рош га-Шана
У період із 9 по 22 вересня в Умані Черкаської області посилили заходи безпеки, зокрема впровадили заборону на продаж алкоголю й піротехніки
Про це повідомив голова Черкаської ОВА Ігор Табурець.
За його словами, буде заборонено:
- продаж алкогольних напоїв і речовин, вироблених на спиртовій основі (за винятком лікарських засобів, дозволених до застосування та включених до Державного реєстру лікарських засобів, та дезінфекційних засобів);
- продаж і використання піротехнічних засобів, зокрема салютів, феєрверків, інших вибухових речовин, що створюють шумовий ефект, а також продаж пневматичної зброї та іграшок, що імітують зброю.
Також із 11 по 21 вересня буде встановлено особливий режим в’їзду та виїзду, пересування громадян містом.
"Процедура контролю, як торік", - уточнив Табурець.
Він наголосив, що ці заходи необхідні для того, аби убезпечити місцевих жителів і приїжджих.
Відомо, що до України для святкування Рош га-Шана цьогоріч планують прибути близько 20 тис. паломників.
- У серпні посол в Ізраїлі Євген Корнійчук казав, що Україна розглядає питання призупинення безвізу з Ізраїлем задля безпеки паломників. "Ми говоримо, що ми не можемо убезпечити від ракет і дронів. Нам, вибачте, не вистачає (засобів ППО – ред.) для забезпечення безпеки своїх міст. Посольство наполягає на тому, що якщо ви (Ізраїль – ред.) з якихось причин не хочете виділяти засоби ППО, продавати їх для того, щоб захистити цивільних українських громадян, можливо, ви хочете захистити своїх", - сказав дипломат.
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