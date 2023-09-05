Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Суспільство В Умані посилили заходи безпеки через з'їзд паломників на Рош га-Шана

В Умані посилили заходи безпеки через з'їзд паломників на Рош га-Шана

5 вересня, 2023 вiвторок
17:42
Суспільство хасиди Умань

У період із 9 по 22 вересня в Умані Черкаської області посилили заходи безпеки, зокрема впровадили заборону на продаж алкоголю й піротехніки

Про це повідомив голова Черкаської ОВА Ігор Табурець.

За його словами, буде заборонено:

  • продаж алкогольних напоїв і речовин, вироблених на спиртовій основі (за винятком лікарських засобів, дозволених до застосування та включених до Державного реєстру лікарських засобів, та дезінфекційних засобів);
  • продаж і використання піротехнічних засобів, зокрема салютів, феєрверків, інших вибухових речовин, що створюють шумовий ефект, а також продаж пневматичної зброї та іграшок, що імітують зброю.

Також із 11 по 21 вересня буде встановлено особливий режим в’їзду та виїзду, пересування громадян містом.

"Процедура контролю, як торік", - уточнив Табурець.

Він наголосив, що ці заходи необхідні для того, аби убезпечити місцевих жителів і приїжджих.

Відомо, що до України для святкування Рош га-Шана цьогоріч планують прибути близько 20 тис. паломників.

  • У серпні посол в Ізраїлі Євген Корнійчук казав, що Україна розглядає питання призупинення безвізу з Ізраїлем задля безпеки паломників. "Ми говоримо, що ми не можемо убезпечити від ракет і дронів. Нам, вибачте, не вистачає (засобів ППО – ред.) для забезпечення безпеки своїх міст. Посольство наполягає на тому, що якщо ви (Ізраїль – ред.) з якихось причин не хочете виділяти засоби ППО, продавати їх для того, щоб захистити цивільних українських громадян, можливо, ви хочете захистити своїх", - сказав дипломат.
Новини
Україна
Черкащина
Умань
Читайте також:
4 вересня, 2023 понедiлок
"Це невідповідально": у Бундестазі заявили, що Шольц - єдиний, хто блокує поставки Taurus Україні
4 вересня, 2023 понедiлок
Польща почала видавати Україні громадян, які займалися переправленням нелегалів до Європи
4 вересня, 2023 понедiлок
Росіяни припинили штурми на одній із ділянок Лимано-Куп'янського напрямку
Київ
+23°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.22
    Купівля 37.22
    Продаж 37.91
  • EUR
    Купівля 40.25
    Продаж 41.21
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, вiвторок
5 вересня
18:20
на фото: понад 1000 безпілотників та 30 роботизованих систем
Оператори Армії дронів за кілька місяців знищили 1200 одиниць броньованої техніки РФ, - Федоров
18:20
біженці
Кількість українських біженців за кордоном зросла на 300-500 тис. за перше півріччя 2023 року, - дослідження
18:13
на фото: військові навчання у Молдові
Міноборони Молдови проводить навчання резервістів : вже четверті в цьому році
17:59
щеплення вакцинація
В Україні зареєстрували випадки кору: МОЗ нагадало, як убезпечити себе
17:54
Польсько-білоруський кордон
Диппредставництва Білорусі припинять продовжувати і обмінювати паспорти за кордоном
17:49
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
17:42
Екс-очільник ЦРУ генерал Девід Петреус
ЗСУ накопичують прогрес на полі бою, який має призвести до ланцюгової реакції і поразки Росії, - екс-директор ЦРУ:
17:41
Володимир Путін
Путін назвав єврейське походження Зеленського "прикриттям героїзації нацизму"
17:41
Україна-Польща
"Домовленості в ручному режимі". Чи ставить Київ перешкоди поїздкам своїх депутатів до Польщі? - Wyborcza
17:38
Ексклюзив
На фото: Олексій Данілов
Данілов: війна триватиме, поки Україна не звільнить всі свої території від ворога
17:37
Parimatch проти Зеленського: букмекери добиваються скасування санкцій у Верховному суді
17:31
Уряд Індії розгляне ініціативу з перейменування країни, - India Today
17:24
OPINION
Мирослав Маринович
Пастка добросердного пацифізму
17:02
на фото: галерея
Після підриву в Новій Каховці ворог закрив "передвиборчий штаб"
17:01
Рустем Умєров
Зеленський вніс до Ради проєкт постанови щодо призначення Умєрова міністром оборони
16:58
Екс-очільник ЦРУ генерал Девід Петреус
Єдине "досягнення" Росії у війні – знищення Бахмута, - екс-директор ЦРУ
16:41
військовий шпиталь
Уряд підтримав дозвіл бойовим медикам переливати кров, МОЗ розширює навчальну програму
16:39
світ, Росія, Санкт-Петербург, вибух ,військкомат, бомбосховище
У Санкт-Петербурзі стався вибух у бомбосховищі біля військкомату
16:24
Зелена комета Нішимура наближається до Сонця: як побачити її з Землі
16:18
Ердоган, Путін, Туреччина, Росія, РФ, світ, зерно
Ердоган після розмови з Путіном: Немає жодної обнадійливої перспективи миру в Україні
16:16
Оновлено
На фото: Юрій Афанасьєвський
На окупованій Луганщині підірвали очільника "митниці ЛНР": РФ заявила про затримання підозрюваної
16:11
Apple може випустити у 2024 році дешевшу серію MacBook
16:01
санкції проти Росії
Німецька компанія SAP відключить РЖД від свого програмного забезпечення
15:51
На фото: російський катер "Тунець" у Чорному морі
"Фінал один": Гуменюк прокоментувала знищення російського катера "Тунець" у Чорному морі
15:43
ЗСУ наступ
ЗСУ готуються відбивати наступ РФ на лінії Куп'янськ- Лиман, - Маляр
15:40
Мінекономіки
Бізнес відновлюється: кількість ФОПів в Україні перевищила довоєнні показники
15:32
Церемонія нагородження 25 кращих роботодавців для ветеранів
Найкращі роботодавці для ветеранів: опубліковано рейтинг
15:08
Оновлено
Зникнення Каховського водосховища: у Міноборони заявили про негативний вплив на екосистему Херсонщини
15:05
Ексклюзив
У ЗСУ розповіли, що на Бахмутському напрямку ворог щодня втрачає позиції
15:04
Ексклюзив
окупанти Мелітополь
"Крематоріїв не вистачає, спалюють солдатів просто у свинарнику": Федоров про російську армію на ТОТ Запорізької області
15:03
Бен Воллес
Бен Воллес висміяв Путіна за те, що він випрошував у КНДР застарілу зброю
15:02
Оновлено
АМКУ
ВРУ підтримала звільнення голови АМКУ Піщанської
15:00
Протиповітряний комплекс "IRIS-T"
Через війну в Україні в Німеччині вирішили наростити виробництво систем ППО IRIS-T
14:50
обстрілял Херсонщини
Росіяни вдарили по Іванівці на Херсонщині: поранено двох жінок
14:40
Зеленський відвідав бригади на Бахмутському напрямку
Зеленський і Сирський відвідали бригади, які воюють на Бахмутському напрямку
14:40
Анонс
Київський Безпековий Форум
Київський Безпековий Форум проведе подію за участю екс-очільника ЦРУ: о 15.00 розпочнеться пряма трансляція
14:39
Tesla
Tesla подала до суду на китайську фірму через порушення технологічної таємниці
14:38
OPINION
Сергій Марченко
Чому Резніков був поганим міністром
14:37
Рустем Умєров
Парламент звільнив голову Фонду держмайна Рустема Умєрова
14:34
СБУ повідомила про підозру російському олігарху Михайлу Фрідману
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV