Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Погляд В умовах війни уряд намагається стимулювати бізнес-ініціативу
OPINION

В умовах війни уряд намагається стимулювати бізнес-ініціативу

Богдан Данилишин
29 грудня, 2023 п'ятниця
14:00
Погляд Богдан Данилишин

Тижневий огляд ситуації в економіці та на фінансових ринках України

Економічна ситуація

Кабінет Міністрів України виділив додаткові 1,3 млрд гривень на гранти за програмами єРобота на розвиток власного бізнесу та створення або розвиток переробних підприємств. За оцінками Мінекономіки, збільшення фінансування грантових програм єРобота дозволить забезпечити фінансування близько 2300 грантів на розвиток власного бізнесу, а також 113 грантів на створення або розвиток переробних підприємств. Загалом, від початку дії урядової грантової програми єРобота (з липня 2022 р.) держава інвестувала в розвиток малого та середнього бізнесу через гранти 5,5 млрд грн. Грантові кошти на започаткування або розширення власної справи отримали 10 400 українців.

До підвищення стійкості українського бізнесу в умовах війни долучаються також міжнародні партнери. Так, проєкт USAID "Інвестиції для стійкості бізнесу" у партнерстві з Міністерством економіки України оголосив про початок нової грантової програми для середніх та великих підприємств. Загальна сума фінансування складає $15 мільйонів. Один бізнес зможе отримати грант від $250 тисяч до $2 мільйонів. До участі в програмі запрошуються підприємства з орієнтовним мінімальним обсягом річних продажів на рівні $8 мільйонів у гривневому еквіваленті. Грантове фінансування учасники програми повинні спрямувати на розвиток бізнесу. Зокрема, для збільшення продажів, нарощування експорту та створення нових робочих місць.

Читайте також: Уряд визначився з пріоритетами розвитку України

Бюджетна сфера

За повідомленням Міністерства фінансів, у 2023 році Україна отримала 18 млрд євро макрофінансової допомоги від ЄС, майже половину від загального обсягу зовнішнього фінансування бюджету. Зокрема, 21 грудня, до Державного бюджету України надійшли 1,5 млрд євро від ЄС, останній транш в рамках масштабної програми макрофінансової допомоги (МФД+) у 18 млрд євро на 2023 рік. Кошти спрямовуються на пріоритетні потреби держбюджету у соціальній та гуманітарній сферах. Україна отримує фінансування у рамках МФД+ на пільгових умовах з терміном погашення кредиту 35 років. Відсотки та інші пов’язані платежі за обслуговування кредиту замість України компенсуватимуть країни ЄС.

Читайте також: Чому в Україні сподіваються на зростання виробництва

Окрім того, Україна отримала 1,34 млрд доларів США як шосте додаткове фінансування в рамках проєкту Світового банку "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні" (PEACE in Ukraine). Фінансування складається з позики Світового банку у розмірі 1,086 млрд доларів США, які надійшли через Цільовий фонд з надання необхідної кредитної підтримки Україні (ADVANCE Ukraine) під гарантії Уряду Японії. Шосте додаткове фінансування проєкту PEACE in Ukraine містить також і грантову складову: 190 млн доларів США від Норвегії через Цільовий фонд підтримки, відновлення, відбудови та реформування України (URTF); 50 млн доларів США від Уряду Сполучених Штатів Америки; 20 млн доларів США від Уряду Швейцарії. Кошти будуть спрямовані на часткову компенсацію видатків держбюджету України не пов’язаних зі сферою безпеки та оборони, зокрема на пенсійні виплати та виплати працівникам Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Читайте також: Як залучити інвестора під час війни та забезпечити його захист

Валютний ринок

Попит на іноземну валюту на міжбанківському ринку продовжує суттєво перевищувати пропозицію. Структурний дефіцит валюти на міжбанку активно задовольняється Національним банком – інтервенції з продажу іноземної валюти минулого тижня становили 978 млн доларів США (порівняно з 864 млн доларів США тижнем раніше).

Вагомим чинником значного попиту на іноземну валюту продовжує залишатися дефіцит зовнішньої торгівлі товарами та послугами, який за 10 міс. 2023 року перевищив 31 млрд доларів США та наразі компенсується надходженнями переказів від мігрантів та офіційної допомоги (у формі кредитів та грантів). Це дозволяє утримувати обсяг міжнародних резервів (38,8 млрд доларів США станом на 1 грудня 2023 р.) на рівні, достатньому для задоволення попиту на іноземну валюту та виконання міжнародних зобов’язань України.

Фінансовий сектор

Чистий прибуток банківської системи України за 11 місяців 2023 року перевищив 130 млрд гривень. Його головним драйвером виступали чисті процентні доходи банків, які зросли у річному вимірі на 34,5% через швидше зростання ставок в активних операціях банків, порівняно із вартістю залучених коштів. Відрахування банків у резерви за активними операціями цього року є незначними (8,7 млрд грн за 11 міс. 2023 р.) та не створюють значного тиску на фінансовий результат банків.

Згідно зі Звітом про фінансову стабільність (грудень 2023 р.), "гривневе корпоративне кредитування і надалі підживлюється передусім державною програмою "Доступні кредити 5-7-9%". За минулий тиждень на умовах Державної програми "Доступні кредити 5-7-9%" видано 634 пільгові кредити на загальну суму 3 млрд грн, у тому числі банками державного сектору економіки – 465 кредитів на суму 1,4 млрд гривень. За час дії воєнного стану в Україні у рамках держпрограми укладено 43,5 тис. кредитних договорів на загальну суму 173,5 млрд грн (у тому числі банками державного сектору – 32,5 тис. кредитів на суму 88 млрд грн), з яких 12,01 млрд грн – на інвестиційні цілі, 8,93 млрд грн – як антикризові кредити, 3,73 млрд грн – як рефінансування попередньо отриманих кредитів, 36,29 млрд грн – кредити для сільськогосподарських товаровиробників, 58,28 млрд грн – на антивоєнні цілі.

Спеціально для Еспресо.

Про автора: Богдан Данилишин, професор Київського національного економічного університету ім. Вадима Гетьмана, ексголова Ради НБУ.

Новини
Економіка
Україна
Кабмін
НБУ
інфляція
безробіття
Читайте також:
Бої тривають
28 грудня, 2023 четвер
РФ захопила позиції на Запоріжжі, які ЗСУ відбили під час літнього контрнаступу, - ISW
обстріл, ППО
29 грудня, 2023 п'ятниця
Українська ППО знищила 87 ракет і 27 БПЛА під час масованої атаки 29 грудня
гривня тисяча гривень
28 грудня, 2023 четвер
У Мінсоцполітики розповіли, що буде з пенсіями в разі затримки фіндопомоги від США та ЄС
Київ
+8°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.02
    Купівля 38.02
    Продаж 38.82
  • EUR
    Купівля 41.83
    Продаж 43.02
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, п'ятниця
29 грудня
14:36
Наталія Гуменюк
РФ активізувала використання FPV-дронів з боєприпасами осколкового типу, - Гуменюк
14:32
Оновлено
Польща
Під час тривоги в Україні повітряний простір Польщі перетнув невідомий об'єкт. Дуда скликав термінову нараду з військовими
14:15
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
14:12
Оновлено
"Україна потребує фінансування вже зараз": світові лідери відреагували на ранкову атаку РФ
13:56
Оновлено
Обстріл Києва. 29.12.2023
Масований повітряний удар РФ по Україні: відомо про 20 загиблих і понад 100 поранених, пошкоджено медзаклади й інші цивільні об'єкти в Києві й регіонах
13:53
На фото: Джермейн Джексон
Брата Майкла Джексона звинуватили у сексуальному насильстві
13:52
Prozorro
Обсяги закупівель через систему Prozorro у 2023 році сягнули 480 млрд грн
13:49
собака
В Україні планують скасувати заборону на перебування тварин в укриттях
13:43
москва, кремль
Росія планує запустити гібридні підривні кампанії, спрямовані на регіональні розколи України, - ГУР
13:23
Кабмін
Уряд продовжив заборону на експорт природного газу
13:18
Ексклюзив
"Потрібно буде пережити 2 місяці на обмеженому дотуванні": інвестбанкір Фурса про причину зустрічі Шмигаля з донорами України
13:08
ракетна атака по Запоріжжю
Журналісти підрахували, скільки коштувала Росії масована атака 29 грудня
13:06
Енергоатом
Енергоатом цьогоріч збільшив дохід від продажу електроенергії на 30%
13:02
OPINION
Віталій Портников
Масована атака Росії. Колонка Віталія Портникова
12:41
Суд - молоток
Напад на журналістку Еспресо: суд ухвалив поновити кримінальну справу
12:37
Чорноморський флот РФ
"Україна фактично вигнала Чорноморський флот РФ із Криму": Росія передислокувала кораблі після атаки по "Новочеркаську"
12:35
Смартфон
У "Дії" будуть тимчасово недоступні дві послуги
12:17
Лого Еспресо Біла Церква
Телеканал Еспресо: Біла Церква отримав цифрову ліцензію
12:02
OPINION
Леся Вакулюк
Що ще треба, щоб у нас зʼявилася гідність?
11:59
Кулеба
Кулеба: "Хочу, щоб звуки вибухів в Україні чули всі, хто пише про готовність РФ до перемовин"
11:41
Наполеон
"Наполеон" з Хоакіном Феніксом зібрав $200 млн у світовому прокаті
11:21
імпорт електроенергії
НБУ пом'якшив валютні обмеження задля збільшення можливостей імпорту електроенергії
11:20
Огляд
міжнародний огляд
Три сценарії війни в Україні у 2024 році та чому США штовхають Україну до оборони й переговорів. Акценти світових ЗМІ 29 грудня
11:08
На фото: Дональд Трамп у "Сам удома 2"
Трамп заявив, що "Сам удома 2" став успішним завдяки його епізодичній ролі
10:58
обстріл, ППО
Українська ППО знищила 87 ракет і 27 БПЛА під час масованої атаки 29 грудня
10:55
електроенергія, шахеди
Після масованого обстрілу РФ є вимкнення світла у чотирьох областях: ситуація в енергосистемі станом на 29 грудня
10:46
Ексклюзив
Путін
Заяви Путіна про війну на 5 років - це намагання залякати Захід і населення України, - експерт Ступак
10:41
Суд відсторонив від посади керівника апарату КМВА, викритого на сприянні ухилянтам - депутатам міськради
10:35
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 29 грудня: гривня завершує рік на історичному мінімумі
10:29
евакуація
Обов'язкова евакуація з Донеччини: до безпечних регіонів вивезли понад 100 тис. людей
10:26
Обстріл Дніпра. 29.12.2023
Росіяни під час масованої атаки випустили по Україні приблизно 110 ракет, - Зеленський
10:19
На фото: Єва Грін у хустці OLIZ "Викрадене мистецтво"
"Дівчина Бонда" Єва Грін у хустці OLIZ "Викрадене мистецтво" нагадала світу про трагедію на Каховській ГЕС
10:06
Оновлено
"Буян-М"
Ворог вивів у Чорне море 8 кораблів, серед них 3 ракетоносії
10:01
Лукашенко
Лукашенко особисто зустрів незаконно депортованих дітей з України
10:00
OPINION
Вікторія Сюмар
Новий рік приходить з "холодним душем" реальності
09:42
фейк
У мережі шириться фейк про відключення енергопостачання в Україні на новорічні свята. Міненерго спростувало
09:30
Ексклюзив
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
"Входимо в новий етап двобою з РФ": Згурець розповів, чи очікувати нової атаки ворога в останні дні року
09:01
гроші
Як затримка міжнародної допомоги вплине на українців
08:51
Пентагон переконує судноплавні компанії продовжувати маршрути через Червоне море попри напади хуситів
08:19
Оновлено
SpaceX Falcon Heavy
SpaceX запустила секретний літак Космічних сил США на ракеті Falcon Heavy
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV