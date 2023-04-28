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OPINION

В умовах воєнного часу держава перезапустить програму іпотечного кредитування

Богдан Данилишин
28 квітня, 2023 п'ятниця
14:04
Погляд Богдан Данилишин

Тижневий огляд економічної ситуації в Україні

Економічна ситуація

В умовах воєнного часу держава залишається рушійною силою підтримки економічного зростання. Зокрема, за даними міністерства фінансів з метою підтримки мікро-, малого та середнього бізнесу в Україні у березні цього року укладено 728 кредитних договорів на суму 3.82 млрд грн із використанням державних гарантій на портфельній основі. Крім того, за оцінками Офісу президента в цьому році планується перезапустити програму іпотечного кредитування що дасть змогу "видати від 20 до 30 тис. іпотечних кредитів". Навіть у разі матеріалізації цих планів нижньої межі оцінок (близько 20 тис. кредитів) ця кількість перевищить показники довоєнного 2021 р. майже у два рази (було видано 10.8 тисяч іпотечних кредитів на загальну суму 8.9 млрд грн). Це повинно сприяти суттєвому пожвавленню економічного зростання, оскільки кошти спрямовані в будівництво мають високий рівень локалізації та значний мультиплікативний ефект для суміжних галузей економіки.

Українські аграрії, що зазнали збитків від вторгнення РФ на суму близько 9 млрд дол. США, продовжують посівну кампанію 2023 р. Станом на кінець минулого тижня вже засіяно понад 1 млн га, що становить близько 5% від прогнозованих площ зернових та технічних культур під урожай 2023 року на контрольованій Україною території (19.3 млн га). Після досягнення домовленостей між українськими та польськими урядовцями на початку минулого тижня та розробки системи заходів щодо недопущення розвантаження на території країни (зокрема системи електронного відстеження та/або фізичного супроводу колон сформованих з транзитних транспортних засобів) у ніч на 21 квітня Польща дозволила транзит сільськогосподарської продукції з України.

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Навіть у разі матеріалізації цих планів нижньої межі оцінок (близько 20 тис. кредитів) ця кількість перевищить показники довоєнного 2021 р. майже у два рази (було видано 10.8 тисяч іпотечних кредитів на загальну суму 8.9 млрд грн)

Бюджетна сфера

Під час чергового аукціону з розміщення державних цінних паперів, який відбувся 25.04.2023, Міністерство фінансів залучило для фінансування державного бюджету 8,3 млрд гривень на строки від 1 до 2-х років за ставками від 18,5% до 19,6% (на рівні попереднього аукціону), а також 219,6 млн доларів США на строки 6 та 8 місяців (зі ставками 4,75-4,80%). Найбільшу суму було залучено за бенчмарк-ОВДП з погашенням у квітні 2025 року (2,2 млрд грн). Середньозважений рівень дохідності нових гривневих запозичень становив 19,1%.

За повідомленням Міністерства фінансів, Україна отримала третій транш у розмірі 1,5 млрд євро в рамках масштабної макрофінансової допомоги (МФД) на 2023 рік. Перший транш у розмірі 3 млрд євро Україна отримала в січні 2023 року, другий транш обсягом 1,5 млрд євро надійшов до держбюджету у березні поточного року. Таким чином, загальний обсяг прямої бюджетної підтримки від ЄС у 2023 році сягнув 6 млрд євро. Загальний обсяг пільгового фінансування від ЄС за зазначеною програмою сягає 18 млрд євро. Наступні транші в рамках масштабної програми МФД будуть надходити до держбюджету протягом 2023 року з урахуванням виконання Україною узгоджених сторонами умов.

За результатами 2022 р. Національний банк перераховує до Державного бюджету значну частину свого прибутку - 71,9 млрд грн

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За результатами 2022 р. Національний банк перераховує до Державного бюджету значну частину свого прибутку - 71,9 млрд грн.

Що стоїть за цією цифрою.

Загалом фінансовий результат від діяльності НБУ за 2022 рік склав 232,3 млрд грн, однак переважна його частина – 175,6 млрд грн (понад 75%) – це результат переоцінки фінансових активів в іноземній валюті, викликаний разовою девальвацією гривні на 25% в липні 2022 року. Таким чином, прибуток до розподілу за минулий рік становив 91,1 млрд грн, з якого 19,2 млрд грн було зараховано в загальні резерви НБУ, а 71,9 млрд грн – підлягає перерахуванню до Державного бюджету.

Валютний ринок

Збільшення попиту на іноземну валюту на міжбанківському ринку поряд зі скороченням її пропозиції обумовило зростання продажу іноземної валюти Національним банком для збалансування ринку до 560 млн доларів США за минулий тиждень (порівняно із 243 млн доларів США тижнем раніше).

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Фінансовий сектор

Обсяг ліквідності банківського сектору (у формі залишків на коррахунках та у депозитних сертифікатах НБУ) скоротився до 589 млрд грн. Основним чинником збільшення банківської ліквідності, як і раніше, виступали витрати з Єдиного казначейського рахунку Уряду, тоді як інтервенції Національного банку з продажу іноземної валюти зменшували обсяг вільної ліквідності в банківській системі. Надлишок ліквідності, своєю чергою, визначає низький попит банків на кредити рефінансування (заборгованість платоспроможних банків за тендерними кредитами рефінансування НБУ за минулий тиждень скоротилася на 5,8 млрд гривень) та утримання ринкових ставок на рівні нижньої межі ставок за операціями НБУ (20%).

Банківське кредитування продовжує підтримуватися державною програмою "Доступні кредити 5-7-9%". На умовах програми минулого тижня банками було видано 315 пільгових кредитів на загальну суму 1,7 млрд грн, з яких близько третини – державними банками. Загальна кількість виданих кредитів з початку широкомасштабних воєнних дій на території України за програмою перевищила 25 тисяч на загальну суму майже 101 млрд гривень. З огляду на пріоритетність цілей воєнного часу левову частку кредитів було видано банками на підтримку с/г виробництва та антивоєнні цілі.

Спеціально для Еспресо.

Про автора: Богдан Данилишин, професор Київського національного економічного університету ім. Вадима Гетьмана, ексголова Ради НБУ.

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