В УПЛ затвердили розклад матчів 21-22 турів чемпіонату України з футболу
Дирекція УПЛ затвердила дати проведення та час початку матчів 21 і 22 турів чемпіонату України 2021/22
Про це повідомляє офіційний сайт Української Прем'єр-ліги.
Українська Прем'єр-ліга
21-й тур
11 березня
19:30 "Маріуполь" – "Інгулець"
12 березня
14:00 "Дніпро-1" – "Металіст 1925"
17:00 "Шахтар" – "Минай"
19:30 "Колос" – "Динамо"
13 березня
14:00 "Верес" – "Десна"
17:00 "Львів" – "Рух"
19:30 "Ворскла" – "Зоря"
14 березня
19:30 "Олександрія" – "Чорноморець"
22-й тур
16 березня
19:00 "Дніпро-1" – "Шахтар"
17 березня
17:00 "Динамо" – "Металіст 1925"
19:30 "Десна" – Ворскла"
18 березня
19:00 "Зоря – Рух"
19 березня
14:00 "Маріуполь" – "Колос"
17:00 "Чорноморець" – "Минай"
20 березня
17:00 "Інгулець" – "Олександрія"
19:30 "Львів" – "Верес"
- 3 лютого стало відомо, що клуби УПЛ найрідше в Європі проводять трансфери футболістів за гроші.
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