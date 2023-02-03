Про це речник уряду ФРН Штеффен Гебештрайт заявив tagesschau.

Представник німецького уряду зазначив, що заяви Путіна вишикувалися "у цілу серію абстрактних історичних порівнянь, які неодноразово використовувалися для виправдання нападу Росії на Україну".

Гебештрайт наголосив, що Німеччина разом із союзниками допомагають Україні, але це не є "участю у війні".