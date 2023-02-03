В уряді ФРН відреагували на слова Путіна про "погрози німецькими танками": "Незрозумілі історичні порівняння"
Слова президента Володимира Путіна про те, що РФ нібито знову стикається з "погрозами німецькими танками", як у Другу світову війну, є "абстрактними історичними порівняннями"
Про це речник уряду ФРН Штеффен Гебештрайт заявив tagesschau.
Представник німецького уряду зазначив, що заяви Путіна вишикувалися "у цілу серію абстрактних історичних порівнянь, які неодноразово використовувалися для виправдання нападу Росії на Україну".
Гебештрайт наголосив, що Німеччина разом із союзниками допомагають Україні, але це не є "участю у війні".
- Президент РФ Володимир Путін погрожує відповіддю на постачання Україні закордонних танків, і запевняє, що бронетехнікою російська армія не обмежиться.
- Німеччина 25 січня погодила постачання Україні 14 танків Leopard 2, а також дозволила реекспорт іншими країнами.
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