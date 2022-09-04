Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій у telegram.

За словами Стрільця, з початку повномасштабного військового вторгнення РФ застосувала проти України 3,5 тис. ракет.

"Вибухи ракет супроводжуються викидами в атмосферне повітря, забрудненням ґрунтів та вод, загибеллю флори та фауни. Близько 200 тис. км кв. території нашої країни потребує розмінування. За пів року повномасштабної війни піротехніки ДСНС знешкодили більш ніж 186 тис. боєприпасів та понад 2 тис. авіабомб. Наслідки рашистських обстрілів для екології України ми відчуватимемо не одне десятиліття", - сказав Стрілець.

22 серпня президент України Володимир Зеленський повідомив, що загальна кількість крилатих ракет, випущених Росією по території України, наближається до 3,5 тис.

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